“MENI JE BILO LIJEPO SA TOBOM 15 GODINA!” Zvezdan se UNIO u facu Ani! “Opet bih birao da OSTANEM PORED TEBE!”

Sinoć, u pušioni je Zvezdan Slavnić pričao sa Anom Ćurčić i Zoricom Marković.

Zorica je pokušala da smiri situaciju, a Slavnić je bio bijesan jer Ana neće sa njim “lijepo da razgovara”, nego samo provocira.

U jednom trenutku se Zvezdan okrenuo ka Ani, kija nije htejla da ga pogleda te joj rekao da je njemu bilo lijepo sa njom, iako ona govori da je živjela u paklu sa njim:

– Meni je bilo lijepo sa tobom 15 godina! Razumiješ? Pogledaj me sad! Meni je bilo lijepo!

– Ako je tebi bilo pakao i to, to onda govori o tebi, da li si ti normalna da možeš sa nekim da budeš 15 godina, meni je bilo lijepo i ako me pitaš je l’ bi uradio, d li sam trebao da odem na put ili da ostanem pored tebe, ja bih opet birao da ostanem pored tebe, piše Srbija Danas.

