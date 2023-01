Objavljena fotografija Saše Petrovića nastala tokom opsade Sarajeva: Ovo opisuje njegovu veličinu

Na Twitter profilu Sniper Alley Photo objavljena je Sašina fotografija koja je nastala tokom opsade Sarajeva, a snimio ju je Danilo Krstanović.

Na fotografiji Saša vozi bicikl u odjeven u farmer jaknu i hlače sa zamišljenim izrazom na licu.

“Nema tog filmskog isječka koji će bolje opisati Sašinu veličinu od ove fotografije koju je tokom opsade Sarajeva zabilježio Danilo Krstanović”, samo je jedan od komentara na ovu fotografiju.

Podsjećamo, nakon duge borbe s bolešću i povlačenja iz javnog života, u 61. godini sinoć nas je napustio jedan od najvećih bh. glumaca legendarni Saša Petrović. prenosi klix

Bosnian legendary actor Saša Petrović dies at the age of 62.

Sharing a photo of him made during the Siege of Sarajevo.#WeWillRememberYou

Photo©️Danilo Krstanović pic.twitter.com/PKhuAlksRZ

— SniperAlley.Photo (@SniperAlleyPhot) January 28, 2023