NOVI RASKID NA POMOLU?! Car glavni krivac – Zadrugar LJUBOMORAN na njega! “Ti si teški KOMPLEKSAŠ!”

Za vreme emisije “Gledanje snimaka”, došlo je do sukoba između Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

Grujićeva smatra da je njen dečko ljubomoran na Filipa Cara, kao i da mu smeta to što je ona bila intimna sa njim u prethodnoj sezoni rijalitija, iako je Marko pokušao da je razuveri.

– Marko, kako može da bude lojalna, ako kažeš da ima k***inske postupke. Ti postupci su amoralni. Onda kažeš da ima pogrešne, a ne k***inske – rekao je Lepi Mića.

– Pogrešan je potez sa nekim sa kim nije imala nešto, k***inski sa kim je imala – odgovorio je Marko.

– Ja sam u toj vezi presveta kad je u pitanju moral. Bezobrazna sam, ali moralna. On ističe samo moje mane, nikad moju vrlinu – rekla je Sanja.

– Ja sam mnogo razmišljao, ovde je jedan jedini problem definitivno Filip Car – istakao je Ivan Marinković.

– Pokazala je isto što su radile i ove devojke, to je to! – dodao je Marko.

Marko Stefanović, Lepi MićaFoto: Youtube printscreen/Zadruga official

– Tebi smeta što je on nju j**ao, znao sam – nastavio je Lepi Mića.

– Ona je pokazala da ima nameru prema njemu, čim ga je gledala! Što ja da imam problem sa čovekom koji mi ništa ne radi? – rekao je Stefanović.

– Ti si teški kompleksaš, imaš problem otkad je dečko ušao. Umišljao je poglede, umišljao, umišljao. Ja sam ga povela do radionice da ga pogledam – rekla je Sanja.

– Ja nisam prebacivao poglede dok nije uradila to što je uradila – dodao je Marko.

Marko Stefanović, Sanja Grujić, Lazar Čolić ZolaFoto: Youtube printscreen/Zadruga official

– Prebacuje mi s**s sa Filipom, a ne poglede – nastavila je Grujićeva.

– To nameće da bi opravdala svoj postupak zbog kojeg sam joj vratio – pričao je Stefanović.

– Marko, to je normalno, ali si i dalje sa njom. Boli te postupak što to radi i što je sa njim – istakao je Mikica Bojanić.

Sanja Grujić, Marko StefanovićFoto: Youtube printscreen/Zadruga official

– Da sam ja neki kompleksaš kao što me ona predstavlja… Ja ću da kažem ovo, a ona neka mi se ne obraća više. Nikad joj nisam prebacio Cara, video sam da nema namere prema njemu. Problem je to što je uradila u radionici – dodao je Marko.

– Pa si uzvratio sa Žanom koja je tvoj tip – prokomentarisala je Ivana, a Marko se nasmejao.

– Njegov tip sam ja, a ne žena koja je tri godine mlađa od njegove majke. Odgovori – skočila je Sanja.

– Završi smo jer sve lažeš. Od sad ću da se družim sa njim, da ti dokažem da mi ne smeta. Nakon ove emisije nema potrebe da pričamo više – dodao je Stefanović.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

Facebook komentari