ISPLIVAO DIO “TAJNOG RAZGOVORA” – Zvezdana i Aleks! ZNAJU SE GODINAMA? Gledaoci ŠOKIRANI objavom na društvenoj mreži

Večeras bi u Zadrugu 6 trebalo da uđe, kako je i najavljeno vanbračna supruga Zvezdana Slavnića, Ana Ćurčić, koju je on javno ostavio zbog Anđele Đuričić.

Kako je ovo jedna od glavnih tema u Bijeloj kući, odnos Zvezdana sa Aleksandrom Nikollić ne izostaje, budući da je želio i pokušao da poljubi Nikolićevu dok je boravio sa njom u izolaciji, a dok je još uvijek bio u vezi sa Anđelom..

Na društvenoj mreži Fejsbuk u okviru fan grupa, krenula je da se razvija “teorija zavjere” da su navodno Zvezdan i Aleksandra već bili zajedno prije nekoliko godina, kao i da je njihov razgovor za vrijeme “Pitanja gledalaca” ostao zapažen, jer navodno “on zna nešto o njoj”.

– Zvezdan i Aleksandra su prije tri godine bili u kombinaciji. Kupovao joj je skupocijene stvari i plaćao putovanja. Zato ju je on u sobi pitao da li će da govori istinu i da li je on to “zaslužio” – glasila je objava na jednoj od fan stranica.

Da li je ovo uopšte istina i šta to Zvezdan ima da kaže o Aleksandri, ostaje nam da saznamo…

Facebook komentari