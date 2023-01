MAJKA ALEKSANDRE NIKOLIĆ U SUZAMA: Slovenka ŽESTOKO ZAPRIJETILA Zvezdanu, evo i zbog ČEGA

Slovenka Nikolić, majka učesnice “Zadruge” Aleksandre Nikolić, oglasila se za medije povodom svađe njene kćerke i Zvezdana Slavnića u emisiji “Pitanja gledalaca”.

Naime, Zvezdan je pokušao da poljubi Aleksandru dok su zajedno, kao potrčci, prošle nedjelje boravili u izolaciji, a za crnim stolom sukobili su se oko, kako je Slavnić rekao, različite verzije priče koju je Nikolićeva pričala zadrugarima.

Iako je prvobitno govorila da joj se Zvezdan sviđa i da joj prija, to je demantovala, zbog čega joj je on najavio pakao narednih šest mjeseci.

– Sinoć sam vidjela nenormalan strah u mom djetetu, meni je teško kada je gledam. Zvezdan ima probleme sa Anđelom, svađali su se, pa se istresao na Aleksandru. Ne znam šta on misli, da je Bog?! Bog ne može biti niko, Bog samo jedan postoji! Neka zapamti da sam ja ipak ta neka Lola, bila sam poznata u cijelom svijetu, pa i ovdje! Da li je normalno da moje dijete preblijedi zbog njega?! Zgrožena sam – u dahu priča Slovenka, koja je zaprijetila Slavniću.

– Bolje bi mu bilo da ostavi moje dijete na miru! Neka ostavi moje dijete na miru, bolje bi mu bilo, prenesite mu to! Pretrpjela je strah u izolaciji, jer ja je znam, poznajem moje dijete, a Filip g*vnar na njega utiče mnogo i govori mu sve, da bude sa mojom Aleksandrom, a ne sa Anđelom. Imaju ti ljudi dušu?! – pita se Aleksandrina majka.

– Vidim šta pokušavaju tamo da urade od moje Aleksandre! Vidjeli su te procente njene, vidjeli su da nije pala, pa hoće da je spuste, pogotovo ta prokleta Marija. Napisaću u subotu čestitku za nju, pa neka joj preda Aleksandra. Ići ću na Vrhovni sud zbog nje, zbog stvari koje radi da bi moje dijete bilo poniženo! Ona sve nagovara, stavila ih u izolaciju. To je žena… Ne znam kako bih je nazvala! Ona će nositi svoj krst kako treba, to nek joj bude jasno! Doći ću do Vrhovnog suda zbog Marije! Neka to zapamti, slobodno joj kažite – zaključila je Slovenka, piše Espreso.

