ŠKALJARCI SPREMAJU SLAVNIĆU OSVETU! Mafija zaprijetila Zvezdanu zbog Anđele? Pojavili se JEZIVI DETALJI

Crnogorski mafijaši spremaju osvetu Zvezdanu Slavniću zbog Anđele Đuričić, koja mu je prećutala da je, navodno, imala aferu s pripadnikom “škaljarskog klana”, piše Republika. Prema pisanju portala, sinu slavnog košarkaša Moke Slavnića napolju se sprema pakao, a on i ne sanja u kakav problem se uvalio jer se smuvao s Đuričićkom, koja, navodno nije raščistila s krimosem.

Kako piše portal, velika prašina se digla kada je Anđela imala se** sa Slavnićem, a svima je prećutala da nije završila sve što je imala sa pripadnikom ozloglašenog klana. Sujeta je proradila i taj dečko je riješio da se osveti, te svuda priča da će Zvezdana ubiti.

– Kada je Zvezdan uplovio u vezu s Crnogorkom, nije mogao ni da da nasluti u šta se uvlači. Ona nije nimalo naivna, a ni smjerna, kako se u prošloj sezoni predstavljala, što je sada u vezi sa sinom košarkaške legende Moke i sama pokazala, pa su svi vidjeli njeno pravo lice. Međutim, ono što malo ko zna jeste da je Anđela u Crnoj Gori imala kontakt s krimosima i da je sadašnjem dečku prećutala aferu s jednim “škaljarcem”, zbog čega će sada da mu se svete. On je poludio kada je saznao da je ona imala se,s sa Slavnićem, a s njim nije raščistila sve što je imala. Taj joj je vjerovao sve, posebno što ona zna neke stvari jer je do sada bila djevojka od povjerenja – prenosi Republika riječi njihovog izvora.

– Ovaj “škaljarac” je saznao sve o Zvezdanu i samo ga čeka da izađe. Daj bože da mu glava ostane na ramenima budući da se digla velika frka. Posebno kad se ispostavilo da on i Zvezdan znaju neke zajedničke ljude. Anđela nije smjela tako da igra pošto je znala da je ovaj s kim je imala aferu spreman i da ubije. Pretjierano se zanijela i uplela mnoge ljude, a sada će svi morati da ispaštaju jer je to pravilo kod njih – prenosi Republika riječi njihovog izvora.

Kako republika dalje prenosi, Anđela, navodno, uopšte nije bila cvijećka ni ranije, već se vješto prikrivala i lažno predstavljala kao ponos Crne Gore.

– Ona se uvijek motala oko tipova koji imaju pare jer je i njoj novac glavni pokretač. Namazana je svim bojama, a prošle godine joj je pošlo za rukom da se predstavi kao fina djevojka, koja drži do sebe. Sada igra drugu igru, ali sigurno ima neki skriveni cilj, ništa ta ne radi slučajno, pa ni ovo s nervnim slomovima i pravljenjem žrtve od sebe. Ona zna kako da postigne sve što zacrta, a za to što usput uvali druge u problem, ona ne mari mnogo. Naučila je tako dok je bila u sprezi sa krimosima. Pa ona se ne obazire ni na to kako je njenim roditeljima što ih ovako bruka – završava sagovornik Republike koja je prenijela ovaj izvor.

Facebook komentari