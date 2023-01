RAT U PROGRAMU UŽIVO: Dalila i Marijana u sukobu zbog OŽENJENOG muškarca – Njegova žena se JAVILA!

Bivša zadrugarka Dalila Dragojević već par mjeseci ima svoju emisiju na Hype Tv. U najnovijem izdanju ugostila je svoju najbolju drugaricu, Marijanu Zonjić, piše Srbija Danas.

Marijani je bilo vidno neprijatno tokom gostovanja, a Dalilu je uspjela da šokira pričom o vezi sa zauzetim muškarcem.

– Osjećam se kao na iglama, ti me najbolje poznaješ. Pakleno! Poznavajući tebe ko zna šta će biti – Marijana.

Dalila je upitala Marijanu da li ima dečka, a odgovor je doveo do sukoba najboljih drugarica.

– Nemam dečka, ali imam simpatiju – rekla je Marijana.

– Kako to imaš nekog ko ti je simpatičan, šta to znači? – upitala je Dalila.

– Pa to znači da sigurno postoji nešto što vam ne dozvoljava da budete zajedno – kazala je Marijana.

– A to je? Daljina ili… – zapitala se Dalila.

– A to je da je ta osoba zauzeta već – jedva je izgovorila Marijana.

– Zauzeta?! Marijana, pa nije valjda u pitanju zauzeta osoba – izgovorila je vidno šokirana Dalila.

– Pa jeste, ja nisam znala do skoro – priznala je Zonjićeva.

– Kako je bilo kad si ti saznala da je osoba u koju si se zaljubila, koja ti je obećala sve i svašta, jednog dana se javila ženska osoba na telefon i rekla: “on je zauzet”, kako si reagovala tad? Je l’ si se šokirala tad? – upitala je Dalila.

– Katastrofa, zato što nisam mogla da vjerujem jer on me je ubjeđivao u potpuno druge stvari, obećavao sve i svašta i trebalo da krene na ozbiljno. Ali javila se ta ženska osoba, poslala sve slike i dokaze, lajv je snimila sve trenutno. Ostala sam u šoku, oboje sam ih blokirala. On mi se opet javio iako je zauzet, rekao je da će da završi to zbog mene. Naravno da sam iskulirala to – ispričala je Marijana.

Cijeli intervju pogledajte u videu ispod.

