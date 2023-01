“URADILA JE TO POD PRITISKOM!” Zorica Marković otkrila Anđeli kada je sve ZAPRAVO POČELO – Sjećaš se…

Zorica Marković obavila je razgovor sa Anđelom Đuričić, prilikom čega joj je hronološki opisala splet događaja između Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića, piše Srbija danas.

– Ja sam primijetila njegove poglede prema Aleks, ali sam to zanemarila. Mislila sam da se za*ebava – rekla je Zorica.

– Šta vam je rekao juče – upitala je unesrećena Anđela.

– Izgledalo je kao da mu se Aleks dopada, ali je i ona sama rekla da je to dio njegove igre. Vas dvije ste dobre. Kada ste donosili veš da se pere, ona je bila u kupatilu, mi smo se šalili da ću mu ostati maćeha. On mi je drag, dođe mi kao neki rod. Iskren je prema meni, ali je pao u mojim očima. Kada su otišli u izolaciju, o njima je počela cijela kuća da priča. Sad si mi bitna, ja sam bila van sebe kad si potrčala ka kapiji. Nisam htjela da se miješam u taj odnos, mislila sam da će Mića pričati sa tobom. Nemam razlog da te mrzim, žao mi te je. Alekasandra sjedi u strahu, prestravljena, izgubljena. Samo nemoj da pomisliš ni momenta da sam na njenoj strani. Maločas sam je natjerala da mi kaže šta je bilo. Legli su, a on je pitao šta radi, tražio je ruku da mu da, ali nije želejla. Deseti put, kada je on već počeo da p*zdi. Rekao joj je da se pravi luda, da je vidio poglede, a onda je krenupo da je poljubi. Nakon toga joj je rekao da sjedne pored njega, ni to nije u prvi mah željela, ali je pristala – rekla je Zorica.

– Mića ima drugu priču. Mićo, ti si rekao da mu je priznala svoja ojsećanja – obratila se zadrugaru Anđela.

– Da, kazao je da je 50 – 50 – potvrdio je Mića.

– Imala sam onaj ženski osjećaj. Nešto čudno mi je bilo tu. Osećala sam ja sve to, ali sam mu vjerovala do večeras – rekla je Anđela.

– Tokom žurke su se gledali, ali to nje ništa značajno. To je bilo na onoj žurci kada je nosila plavi komplet. Rekla mu je da joj se sviđa. Nije morala, ali je sve uradila pod pritiskom. Sve odjednom, naglo, nelogično. Do juče brak, dijete, s*ks od pola dana. Nije bilo lijepo – bli te d*pe, ideš dalje – rekla je Zorica.

