“DUGUJE 350.000, JURILI SU GA DA GA UBIJU!” Bebica se zamjerio OPASNIM momcima – Miljana STRAHUJE za svoj život?!

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” Miljana Kulić je priznala da je Nenad Macanović podržao kada je krala novac od majke. Tokom reklama, Miljana i Lazar Čolić Zola su pokušavali da objasne Mariji Kulić da je Bebica prevarant koji može da im nanese opasnost. U priču se umiješao i Marko Janjušević Janjuš koji je optužio Bebicu da duguje ogroman novac.

– Ne svađam se sa njim, ništa mi loše nije uradio – rekla je Marija.

– Mama, kunem se u Željka, Tijanu i Anu – rekla je Miljana.

– Mene ovaj čovjek ne može nikako da prevari – nastavila je Marija.

– Znam ja šta je tebi u glavi. Ti razmišljaš da mu nikad nećeš dati veću količinu novca, kuću mu nećeš prepisati. Čitao sam o tome i razmišljao sam, nema logike. Takav ti je u stanju da zna da bude u kontaktu sa nekom mafijom i da bude na vezi sa njim, sa vama. Tebi nešto da se desi ne daj Bože, ti daješ sve da se to vrati, a taj samo radi i uzima pare kad zna koliko imate keša – govorio je Zola.

– Ma kakvi, nisam ja Lepa Brena – dodala je Marija.

– Njemu nije važno što sam sa njom – rekao je Zola.

– Jednom mom komšiji duguje 350.000 dinara, jurio je da ga ubije. Meni je nebitno da li ćeš ti da vjeruješ – ubacio se Janjuš.

– Hoćeš da me neko ubije zbog njega? – pitala je Miljana.

– Njemu je viši cilj da vas zavije sve u crno. On sinoć kaže: “Nema veze, znam da će da mi se vrati”, to nije ljubav. On da hoće ona bi se pomirila pet minuta sa njim – govorio je Zola.

– Ma koji viši cilj? Vama u glavi samo viši cilj i neke prevare – dodala je Marija.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

