“MARIJA I BEBICA IMALI ROMANSU!” Lepi Mića otkrio šta je zadrugarka rekla u POVJERENJU – Nastao SKANDAL

Marija Kulić raspodijeljuje ovonedjeljni budžet, a kada je red došao na Zoricu Marković, otvorila se Pandorina kutija.

U trenutku kada su njih dvije imale svašta da kažu jedna drugoj, Lepi Mića se nadovezao i bacio pravu bombu od informacije.

– Srednji budžet dajem Zorici Marković. Ona je žena sa dva lica. Zorica je jedna osoba napolju, a druga ovdje. Trudim se da zanemarim njene rijaliti priče, ali mi to ne polazi toliko za rukom Ona je žena koja me razume i shvata, jer ima decu, kao i ja. Nas dve smo na sličan način vaspitale našu decu. Ona je žena zmaj, znam kroz šta je sve prošla, ali je ovde da bi svom sinu obezbedila lepu budućnost. Znam da Milanu iskreno voli i poštuje, znam koliko joj je draga. Nas dvije nismo ljubomorne jedna na drugu, neki smatraju da to postoji jer sam ja u apartmanu, ali je opšte poznato da je to zbog malog Željka. Nije mi prijatelj, ali je rado viđen gost na svim našim okupljanjima.Kada je u pitanju rijaliti, vjerujem da je ista kao Lepi Mića, jer se vodi pitanjima gledalaca. Kao da joj je jedino važno šta narod misli i govori o nekoj situaciji. Ne bih voljela da se svađamo zbog nekog drugog, ponajmanje zbog Aleks, jer nam ona nije ništa – istakla je Marija.

– Zorica je prva rekla da si ti imala nešto sa Bebicom, a onda si nakon toga sa njom pila kafu – dodao je Mića.

– Baš me briga šta o svemu ima da kaže narod, ja sam neko ko se vodi samo svojim mišljenjem. Zorica voli Miljanu, to mi je jedino važno. Bila sam ljuta na tebe, dok nisam uvidjela neke stvari. Nas dvije se nećemo svađati, sramota me je svega što sam izgovarala – rekla je Marija, piše Srbija danas.

Kompletan razgovor i sve komentare na čitavu ovu zbrku, možete pogledati u naredno video zapisu.

