JOŠ GORI SUKOB! Miljan OPET NAPAO Marka MMA: Obezbjeđenje uletjeelo – borac jednim ZAMAHOM RUKE RIJEŠIO SVE

Sukob između Marka Smiljića i Miljana Vračevića se ne smiruje. Njih dvojica su zaratili nakon što se Miljan umešao u tuču između Bojana Simića i MMA Borca.

Ovaj sukob je izazvao dosta kontroverzi jer je Miljan, po rečima više zadrugara, potegao i nož. Miljan je nastavio da provocira Marka i dalje, a tokom novog sukoba su izgovorene još gore pretnje i strašnije stvari.

– Marko, pitao sam da li te tereti, nisam pitao ništa drugo – pitao je Miljan.

– Ma skloni se, ne interesuje me. Juče me provociraš, vidiš da sma u crvenom, ovako mi je trebalo da te udarim – rekao je Marko.

– Molim? Da me udariš? Možeš sad da me udariš. Da me udariš, ubio bih te – rekao je Miljan. Treba da paziš imaš porodicu, ja nemam nikog. Ja sam kao ker. Ovakvih treba da se čuvaš. Meni da pretiš da me ubiješ?- rekao je Marko.

– Ja sam ostavio iza sebe, ti nemaš ništa. Ti treba da se čuvaš mene – rekao je Miljan.

Obezbeđenje je potom uletelo u dvorište.

Marko je ceo sukob završio jednim potezom, tako što je zalupio vrata WC-a.

