PRIZNAO ZAŠTO NIJE OŽENIO ANU 15 godina, a Anđeli već hoće da PRAVI DIJETE! Zvezdan nikad iskreniji

Tokom emisije “Pitanja novinara” pokrenuta je tema o odnosu Zvedana Slavnića sa bivšom nevjenčanom suprugom Anom, koju je ostavio zbog Anđele Đuričić, piše Srbija danas.

– Da li te tišti što si na ovakav način završio sa Anom? Šta bi joj rekao uživo? – pitao je Darko.

– Naravno da da. Taj razgovor bi trajao dugo. To bi bio jedan deo razgovora, prvi korak. Mada možda i griješim. Ne znam šta se dešava napolju. Iskreno sam reagovao. Ne krijem ništa od naroda, ljudi ovde… Ako bude došlo do toga, biće mi drago. Ako ne bude, sačekat ćemo par mjeseci. Vjerovatno bih ćutao i izvinjavao bih se. Izvinjavao bih se kao prijatelju zbog toga što mi se desilo, ali opet ne mogu da kažem da mi se desilo sa namerom. Pustio bih nju da priča, da me pita. Odgovorio bih kako jeste – rekao je Zvezdan.

– Da li razmišljaš o tome da bi se tebi javio neki naboj emocija i da bi te to možda navelo da se preispitaš? – pitao je Tanasijević.

– Ja sam previše emotivan, vjerovatno bih poludio, bio bi mi neki rolerkoster. Ovo mi se nikada nije desilo. Kako ne bi bilo emotivno… Ali ne vejrujem da bi poljuljalo emocije prema Anđeli, jer se vjerovatno ne bi ovo desilo. Ali bilo bi mi emotivno. Uradit ću štagod treba da se desi to – rekao je Zvezdan.

– Mnogi se pitaju kako vidiš brak sa Anđelom, a za 15 godina nisi to uradio sa Anom? – pitao je Darko.

– Imam to u glavi. Što se tiče ovog drugog, nije nam se namjestilo. Meni bi bio veliki poraz da ne nastavim sa Anđelom poslije ovoga. Ali nigdje se ne žurim. Imamo ovdje još pola godine – govorio je Slavnić.

– Da li bi volio da Anđela bude majka tvog djeteta? – pitao je Darko.

– Naravno da bih. Vidjet ćemo da sa Miljanom tamo iznajmimo Rajsko ostrvo, da isječemo tu tenziju – rekao je Slavnić, piše Srbija danas.

