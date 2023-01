Jelena Karleuša o Dušku Tošiću: Umjesto da zaštiti svoju porodicu, on kontaktira tabloid

Jelena Karleuša je na svom Instagram profilu uputila niz kritika Dušku Tošiću, od kojeg se, kako tvrdi, nije razvela, piše Klix.

Najprije je navela da je tačno da je izjavila da život njenog muža nema smisla bez nje – to je njen čvrst stav. Međutim, određene napise je demantovala.

“S druge strane, demantujem ovaj naslov i da sam ikada izjavila da ja mom mužu ne dam razvod. Postoji snimak emisije i taj dio prosto ne postoji. Ovaj naslov je suha izmišljotina Kurira, iako smo se lijepo dogovorili da budu korektni, dala sam im i ekskluzivni intervju za Novu godinu”, napisala je.

Screenshot: Instagram/karleusastar

Screenshot: Instagram/karleusastar

Dodala je da je Duško slobodan da u svakom momentu podnese razvod braka, ali da on to do sada nije uradio. Tvrdi da mu to niko ne brani, a najmanje ona. Ponovila je da je riječ o laži Kurira.

“Duško i ja živimo zajedno s djecom u istoj kući. Umjesto da zaštiti svoju porodicu javne bruke (dosta je bilo toga), Duško preko advokata kontaktira tabloid koji je toliko zna nanio našoj porodici?! Prva muškarci ne udaraju na svoju porodicu i ne petljaju javnost i tabloide u rješavanje svojh privatnih problema. Pravi muškarci štite svoju ženu od neprijatelja – ne udružuju se s njima protiv nje. Lijepo kažem – pravi muškarci…”, objavila je.

Navela je i da će biti primorana da podnese tužbu ukoliko se još jednom dogodi ovakva “budalaština”.

“Apelujem na Kurir da ne izmišljaju moje riječi, a na advokata oca moje djece da me ne izaziva i ne ušutkuje da se ne bismo vidjeli na sudu. Na prošli Božić sam zvala policiju zbog nasilja u porodici, ovaj put sam primorana na ovakvo obraćanje. Je*em ti ja moj Božić i moj život”, napisala je.

Duškov advokat Nikola Premović je ranije dao izjavu za Kurir povodom Jeleninih javnih istupa.

“Zbog posljednjih izjava Jelene Karleuše o Dušku Tošiću prethodnih dana, a po nalogu i u ime mog klijenta Duška Tošića, primoran sam se javno oglasiti! Duško Tošić je netko ko se kroz cijelu svoju karijeru, kao cijenjeni sportaš i bivši reprezentativac, izbjegava javno eksponirati, naročito kada su u pitanju bračne i obiteljske stvari”, započeo je.

Podsjetio je da pregovori o razvodu Duška Tošića i Jelene Karleuše još uvijek traju te da je jedan od dogovora s Jeleninim advokatima bio upravo taj da se niti jedna strana ne oglašava o bračnim i porodičnim stvarima, dok traje ovaj proces.

“Duško Tošić poštuje taj dogovor, dok Jelena svojim posljednjim izjavama u javnosti krši postignuti dogovor i udaljava nas od mirnog i sporazumnog rješenja situacije. Apelujemo na Jelenu Karleušu da se, zbog mirnog rješenja, ubuduće suzdrži od javnih istupa o Dušku Tošiću, razvodu i porodičnim stvarima te ističemo da ćemo se svaki put kada to učini javno oglasiti’, zaključio je Premović, prenosi Klix.

