KRISTIJAN GOLUBOVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO ALEKS NIKOLIĆ: Pale TEŠKE RIJEČI

Kristijan Golubović je prokomentarisao Zadrugare koji ga u posljednje vrijeme često spominju. Riječ je o Aleksandri Nikolić i Filipa Cara.

– Traže me. Aleksandra izgleda poslije ljubavne akcije izgleda dobije inspiraciju da me pominje. – rekao je Golubović.

Car je nedavno izjavio da bi Kristijan trebalo da ima poštovanja prema njemu jer su obojica “opasni momci”.

– Možda je on opasan momak u obdaništu bio u Crikvenici, a ovdje se zna ko je opasan momak u ovom gradu, a on niti je iz ovog grada, niti sa ovog asfalta. Pogleda Zolu, Bebicu i ostale mediokritete, pa je onda on među njima neki baja, a ustvari samo skuplja ono što više niko neće. – rekao je Golubović.

On se potom dotakao i Aleksandre, te ju je žestoko prozvao.

– Aleksandra je jedna mučenica. Ona u rijalitiju dobija novac za ono što obično radi napolju. Samo što je napolju to radila za siću, a u rijalitiju manje radi, a dobija mnogo bolju lovu. A postoje i neki njeni fanovi, neki mučenici, koji kažu: “Jadna ona, prebijana, lomljen joj nos”, pa je onda kao podržavaju, a ustvari one se pronalaze u njoj, to isto rade napolju, pa je podržavaju i kažu: “Pa šta, tako sam i ja” ili “Gledaj svoju ženu, kćerku, sestru”. – zaključio je Kristijan.

