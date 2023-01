ODRALA JOJ KOŽU SA LICA – Izudarala je u WC-u: Kamera snimila KARAMBOL! Aleksandra će biti DISKVALIFIKOVANA?

U ranim jutarnjim časovima u toku proslave Nove Godine došlo je do koškanja a potom i do tuče između Aleksandre Nikolić i Miljane Popović i to zbog alkohola.

Zadrugari su u više navrata dobili pivo od produkcije, akako je došlo do otimačine tako su pomenute zadrugarke htele da uzmu što više za sebe tako je došlo do čupanja i grebanja, a potom i šutiranja.Aleksandra i Miljana su završile u kupatilu gde ih je kamera snimila kako drže jedna drugu za kosu i šutiraju se dok nije stiglo obezbeđenje:

– Ona je prvo mene udarila, udarila me je – vikala je Miljana, a Nenad Lazić Neca se prvi našao tu da ih razdvoji.- Šta je bilo? Šta je bilo? – uleteo je Filip Car u kupatilo sa obezbeđenjem, dok je Miljan Vračević odvajao zadrugarke koje nisu htele da puste kose jedna drugoj a Aleksandra je u jednom trenutku zgrabila Miljanu noktima za lice i ogrebala je po obrazu.

