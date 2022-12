TRAGEDIJA – zadrugarkina sestra počinila SAMOUBISTVO? – pozvali je i saopštili – pogubila se od tuge

– Najveći uspjeh mi je jer sam počeo da treniram i doveo se u red. Upoznao sam Palčicu, a rekao sam da se neću zaljubiti. Eto, to je to – istakao je Petrući.

– Moja najvreća ljubav je u zatvoru. Kada se to desilo, nisam imala ni dinara, a ni ključeve od stana. Kada sam pronašla, stan je bio obijen, a psa su ukrali. To je bio prvi emotivni brodolom. Nakon toga počela sam s konzumiranjem narkotika. Pored toga, loše stvari nisu prestajale. Nisam neko ko prati medije, a ni televiziju ne gledam često. Jednog jutra me je pozvala novinarka i pitala da li znam gdje mi je sestra. Nisam znala o čemu je riječ. Tada nisam ni slutila, da je počinila samoubistvo. Umijela sam da ne jedem po četiri dana. U tim momentina, niko nije brinuo o mojoj porodici, a ni meni. Nisam imala za hranu. Kada je došlo ljeto, dobila sam priliku da se pojavim ovdje. Dva puta sam odbila, jer sam mislila da nisam sposobna za to, jer su mi se dešavale jako loše stvari. Kada se saznalo da ulazim ovde, nazivali su me ubicom, a moju pokojnu sestru ku*cvetinom. Namjeravam da svoj život promijenim iz korijena. Želim da se posvetim poslu koji me zanima, kao i treningu. Ljudi su mi se ogadili. Radujem se 2023., to za mene znači novi početak. Iznenađuje me koliko sam jaka i koliko mogu – istakla je Maja K.

– Godina mi je lijepo krenula, ali sam radio posao koji nisam voleo. Upoznao sam djevojku sa kojom sam proputovao pola Srbije. Imali smo planove, a to se u roku od par dana izgubiilo. Kada sam dao otkaz na prvom poslu, pronašao sam se u drugom. Upoznao sam mnogo prijatelja i poznanika. Mislio sam pord svega da je moja najbolja prilika da se nađem ovdje i zaradim za svoj život. Mislim da pord svega nisam pobijedio sebe. Ljudi koji me poznaju, znaju kroz šta sam prošao. Izgubio sam sebe, ali je moj najveći uspjeh porodica. Nadam se da ću ispuniti sve svoje ciljeve. Nije ništa u parama, ljubav mi je sve na svijetu, sve ostalo je pro*eravanje – kazao je Adam.

– Nakon svega što mi se desilo sa Sanjom, uslijedio je još jedan poraz. Ja sam izabrala da ovo bude moj put – istakla je Matora, piše Srbija danas.

