NAJVEĆE PONIŽENJE MAJE MARINKOVIĆ, BILAL OBJAVIO SLIKU: Uporedio je sa ovom životinjom

Bilal Brajlović, učesnik šeste sezone “Zadruge”, napustio je rijaliti kada je slomio nogu. Njemu je operisana butna kost i ugrađene su mu šipke u nogu. S obzirom na to da u Bijeloj kući nema uslove za oporavak, poslat na kućno liječenje.

Kako se može primijetiti po Instagram objavama povrijeđenog Bilala, život napolju mu veoma godi. Zadrugar vrijeme provodi uživajući u ljepotama spoljnog svijeta.

Posljednjom Instagram objavom Bilal unizio bivšu djevojku i izazvao lavinu komentara.

– Moja bivša draga – napisao je Brajlović uz emotikon konja.

Iako to nije precizirao, široki auditorijum je pretpostavio da je riječ o Maji Marinković.

– “Da ti nije Maje, ne bi niko znao ko si”, “Bićeš gospodin kad prestaneš indirektno i direktno da je spominješ. Ovako se vidi da umireš za njom i da ti jako teško sve to pada. Biće te sram kad sve prođe, jer nije to djevojka vrijedna toga”, “Biće ga sram kada se pomiri sa Majom, pa mora svim hejterima da objasni što je to učinio”, “Sramota je koliko je vrijeđaš! Nemoj da budeš i ti isti kao ostali koje je voljela, a oni vraćaju udarcima u pleksus. Nema razlike između tvojih i Carevih uvreda. A zaista te je voljela jedna Maja. Ti nju nisi” – glasili su samo neki od brojnih komentara, piše Novi.

