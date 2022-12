“JEDVA ČEKA DA SKINEM GA.E!” – Miljana razvezala jezik, Marija VRIŠTALA na nju, TRESLA se Bijela kuća!

Ljubavni trougao Miljana Kulić, Lazar Čolić Zola i Nenad Macanović Bebica neprestano su u centru pažnje u aktuelnoj “Zadruzi”.

U toku emisije “Pitanja gledalaca”, takođe je dosta pitanja bilo posvećeno ovom ljubavnom trouglu.

– Da li si se malo ohladio od Miljane? – glasilo je pitanje jednog gledaoca.

– Nisam, ali pokušavam to da stavim po strani i da ne mislim o tome. Nekad mi malo lošije ide, ali je volim isto – rekao je Bebica.

– Voli je kao staratelj – rekla je Jelena.

– Ne daj Bože tako da me voli. Zoli kad bih pričala o Ivanu Marinkoviću, on bi mi rekao da idem kod njega u krevet! Da ga ne interesujem, a ne bi jedva čekao da skinem ga.e! Iskoristio je to što sam se posvađala sa nekim koga najviše na svijetu volim da imamo se*s – rekla je Miljana.

– On je tip koji je jedva čekao da skineš ga.e? Jao, sram te bilo – vikala je Marija.

– Je l’ ti opravdavaš njihov se*s? Je l’ opravdavaš. Apelujem da nas pošaljete na Rajsko – vikao je Zola.

– Ne mogu da nas rastave ovi ljudi zli – rekla je Miljana.

– Ajde robote – rekao je Bebica.

– Neka se ljudi ne zavaravaju da me toliko voli, jedva je čekao da mi stavi onu stvar i da dokaže da sam budala i da me razdvoji od Zole – rekla je Miljana.

– Ona će me cijeli život voljeti najviše na svijetu, je l’ si svjesna – vikao je Zola.

– Jesam – rekla je Marija, piše Srbija danas.

– Nisam ja tvoj se*si robot – rekla je Miksi.

Detaljnije pogledajte u videu ispod teksta.

