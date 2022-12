DEJAN I DALILA ULAZE U ZADRUGU? “Jedva čekam da da Dekica i Daki dođu!” Maja Marinković se obrušila na Cara

– Zašto imaš potrebu da tokom žurke igraš ispred Aleks i Cara?

– U situaciji sam da radim šta želim. Maloprije joj Filip kaže da ćuti, znači da ne pokaže svoju glupost. Njih boli kad sam ja nasmijana. On ide do granice koju ja dozvolim, kod Bebice je probao da mi gurne ruku, imao je e.ekciju kod Bebice na krevetu – rekla je Maja.

– Bilo je uzajamno, ali Bebica je imao kontrolu – govorio je Bebica.

– On kad se pomene Bilal, Čorba… Ja ga čak nisam ni dodirnula tada, on je pokušao da me poljubi, poljubio me je. Ja sam slobodna, cijele noći sam bila vesela, ne znam zašto uskače kad su pitanja za mene i moje i moje bivše – dodala je Marinkovićeva.

– Ja sam samo odreagovao kad si sto puta ponovila ono. Ne želim da naglašava da smo prošli sve i svašta. Imali smo tuče i j*bačine – dodao je Car.

– Ti si pričao da su naši odnosi bili dugotrajni, za razliku od ove bljuvotine. Ja sam ovdje Bog i batina. Jutros ga je odvlačila pijanog dok je gledao u svoju najveću ljubav – rekla je Maja.

– Maja i Jelena su mi simpatične, bilo bi mi dosadno da nema njih – dodala je Aleks.

– Ja bih voljela da Deki dođe za Novu godinu kao Deda Mraz da dijeli poklone – nastavila je Marinkovićeva.

– Samo oni ne nose džempere, da ne bi Dejan došao – rekla je Jelena Golubović.

– Voljela bih da vidim kakve će reakcije biti ako dođu Dakica i Deki – rekla je Maja.

– Ti si zaljubljena u njih. Svi su dobrodošli, bujrum – dodala je Aleks.

– Dakica je voditeljka, a Dejan se sudi sa Takijem. Tako da, neće moći – govorio je Car.

– Ako, uvijek je bila elokventna – istakla je Marinkovićeva, piše Srbija danas.

