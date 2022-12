EVA RAS O ISKUSTVU SA DROGOM: Bilo je strašno i bila sam POREMEĆENA, a brak mi se raspao! URADILA NEŠTO ČEGA SE I DANAS STIDI

– Ne znam nikoga ko u mladosti nije to probao. Moj drugi muž bio narkoman. Mi smo za narkomane smatrali samo one koji se leče. Kad sam ja došla kod muža kući videla sam sve to razbacano po stanu i probala sam i ja – rekla je glumica u emisiju Puls Srbije gostujući kod Ivana Gajića.

Ona tvrdi da nije tačno da je duže vreme uzimala narkotike, već da je samo jednom probala kokain:

– Pa su novinar preterali jer su pisali da sam ja bila na heroinu. Ne, ja sam samo jedno probala kokain. Nije mi se to dopalo, jer sam imala krajičak svesti o tome da se kroz zid ne može proći. To da sam htela da prođem kroz zid to me je strašno vređalo. Ja sam nedeljama bila potpuno poremećena.

Ispričala je kako ju je jedna osoba koja je konzumirala drogu, zbog njenog neobičnog stanja koje je trajalo nekoliko nedelja pitala gde nabavlja narkotike.

– Sećam se da me je neko ko se očigledno drogira pitao koja je to roba bila jer njemu dejstvo ne deluje toliko dugo. Ali to kad nevino telo uzme to traje. Nedugo posle toga ja sam se i razvela od tog muža. Ako sam ja mislila da mogu da prođem kroz zid, onda sam pomislila, on mene sigurno ne voli, ako stalno to šmrče, jer ne živi u realnosti, prenosi kurir.

