IPAK SE SNIMA SERIJA o Dragojevićima: Dejan OVU PONUDU nije mogao da odbije – Ozbiljna svota novca!

Jedan od najkontroverznijih rijaliti parova Dalila i Dejan Dragojević ponovo će se naći u istom kadru.

Kako domaći portal saznaje, vlasnik TV Hajpa Saša Mirković odlučio je da snimi seriju o životu i ljubavi nekadašnjih učesnika Zadruge koji su za kratko vrijeme postali najvoljeniji, a ujedno i najomraženiji par.

Ljubavna drama ovog para intrigirala je cijeli Balkan, pa je tako Dalilina prevara u rijalitiju i danas glavna tema. I dok je ona počela da radi kao voditeljka na Hajp televiziji, Dejan još uvek nije rešio čime bi mogao da se bavi, s obzirom na to da je poslednjih nekoliko godina uglavnom boravio po rijalitijima.

Ovoga puta ukazala mu se odlična prilika da dobro zaradi, ali i da i dalje bude prisutan u medijima.

Serija koja će se uraditi po njegovom i Dalilinom životu sasvim sigurno će postati gledanija od svih turskih zajedno.

Nakon što je Saša Mirković na svom Instagram nalogu najavio ovaj projekat, Dalila se odmah oglasila i napisala: “Idemo u nove i ozbiljne pobjede.”

Kako domaći portal saznaje, Dejan je takođe prihvatio velikodušnu ponudu vlasnika Hajp televizije, a riječ je o ozbiljnoj svoti novca.

– Dalila i Dejan su shvatili da je Mirkovićeva ideja pun pogodak. Serija će imati oko tri stotine epizoda i emitovat će se na Hajp televiziji. U prvim epizodama ćemo vidjeti kratku rekapitulaciju njihovog upoznavanja, a onda će biti ponovo snimljena i njihova svadba. Porodične drame, sukobi, svađe s roditeljima i bježanja od kuće biće takođe jedan segment ove telenovele. Sve ono što se spekulisalo u medijima, kao i potpuno nepoznati detalji njihovog odnosa, biće opisani u ovoj seriji – kaže izvor, i dodaje:

– Pored glavnih aktera u seriji ćemo imati priliku da vidimo i njihove prijatelje, kao i neke od učesnika Zadruge. Svakako najzanimljiviji segment biće pojavljivanje Filipa Cara, s kojim je Dalila prevarila Dejana.

S obzirom na to da Dragojevići još uvijek nisu razvedeni, ostaje pitanje da li će se do kraja serije i to desiti ili će pasti pomirenje, piše Srbija danas.

