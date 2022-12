OPTUŽNICA PROTIV FILIPA CARA! Šok detalji KRIMINALNE PROŠLOSTI – mogućnost ISPORUKE U HRVATSKU

Rijaliti igrač Filip Car ponovo je dio “Zadruge”, a u velikoj ispovijesti na Pinku, prošle sezone govorio je o svojoj kriminalnoj prošlosti.

– Tri moja prijatelja i ja smo bili optuženi za neka razbojništva. To nije istina. Ne mogu ja da budem u isto vrijeme na pet mjesta. Nisam ja baš viješt da opljačkam pet banaka – ispričao je Car.

– A jesi opljačkao jednu? Kako baš tebe da liše slobode? – pitao ga je voditelj tada.

– Pa nisam. Da sam jednu, onda bih i svih pet. Imao sam dokaze i alibi da sam bio van Hrvatske u tom trenutku. Na kraju se uspostavilo da sam bio u pravu. Jedan moj bratić je bio u toj grupi, dva moja prijatelja koja su osuđivana za iste stvari. Ja sam u to vrijeme se družio sa njima dosta, ovako po kafićima. I na određenim mjestima smo bili viđeni zajedno. Kad krene akcija, ne pita se ko je šta je. Nisi ni oni čak bili… Ispada smiješno, sam se sebi smijem kad kažem da nisam, ali zbilja nisam. Tu je ukradeno možda milion i po kuna. Ne znam ni koliko je to evra, u “Zadruzi” nam je valuta 10 dinara. To su neke situacije gdje sam se ja osjećao, evo, nisam kriv, nedužan sam, a ne mogu da se vratim kući. Na kraju se tako ustanovilo. Totalno sam slobodan – dodao je Filip, piše srbija danas.

– A šta je sa tim momcima? – pitao je dalje voditelj.

– Dvojica su u zatvoru, ali su oni imali prijave od prije, nije ni njima to još dokazano. Oni tvrde da nisu učestvovali u tome, ja to znam. To je sve karma za neke stvari u životu – rekao je Car.

