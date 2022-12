JAVNO PONIŽENJE! MAJA JE ZA MENE MAGLA, TO JE KOKOŠINJAC PONIŽAVANJA! Bilal joj zadao najniži mogući udarac- VELIKI HAOS se SPREMA

Bilal Brajlović je nedavno privremeno napustio “Zadrugu” zbog oporavka nakon operacije butne kosti. On je tada raskinuo sa Majom Marinković zbog njenog prisnog odnosa sa njenim bivšim momkom, Filipom Carem.

Brajlovićeva operacija je uspješno završena i on se polako vraća svakodnevici.

Brajlović i Maja nerijetko su ulazili u sukobe tokom zajedničkog boravka u Bijeloj kući. Jedan je svima zapao za oko. Poslije momačke i djevojačke večeri, Bilal je ušao u sukob sa Majom u kom su pljuštale razne uvrede. Izgovorio je i gnusnu rečenicu koja će duboko ostati urezana u mišljenje javnosti, da joj “izlazi sutlijaš iz polnog organa”.

Bilal je na svom Instagram profilu uputio provokaciju na Majin račun, okačivši fotografiju na kojoj se vide cigarete, ali i činija sutlijaša. Ovu objavu pratio je emotikon koji namiguje, kao i karakteristična muzika.

Da li je zaista bila ovo provokacija upućena Maji ili nije, ostaje nam da saznamo.

Danima unazad, od kako je privremeno napustio Zadrugu zbog oporavka od operacije butne kosti, odnos Bilala Brajlovića i Maje Marinković dočekao je svoj konačan kraj. Ali, to nije sve!

Naime, Maja je tokom sinoćne emisije “Pitanja gledalaca”, javno raskinula svoj odnos sa Brajlovićem, dok je on nju ostavio zbog njenog prisnog odnosa sa svojim bivšim dečkom, Filipom Carem. Oni su se jedno drugom zakleli na vjernost prilikom rastanka, a posebno je on dobio obećanje da se Marinkovićeva neće približiti Filipu, te je zbog toga što je to prekršila, uslijedio raskid.

Također, njena rijaliti majka, Jelena Golubović, nerijetko staje na njenu stranu i u svojim izlaganjima krivi Bilala za taj raskid, jer kako kaže, nije joj pri rastanku obećao vjenčanje, nego je aludirao na to da imaju oralni se*s dok je još tu.

Ovim povodom, a i povodom Carevog i Majinog druženja, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Bilalom Brajlovićem, kako bi prokomentarisao sva dešavanja vezana za Maju i Cara.

Kako gledaš ti na to što ti je Maja najavila razgovor danas u emisiji kada se budeš vratio? Hoćete obaviti taj razgovor po tvom povratku ili ipak nećete? Kako ćeš se ponjeti prema njoj?

– Za mene je Maja magla, znači ne postoji. Neće imati nikakav pristup meni, pogotovo neće doći do razgovora, piše Novi.

