TRUDNA FILIPOVA DJEVOJKA ULAZI U ZADRUGU?! Caru će saopštiti vijest o DRUGOM STANJU pred kamerama – ovo su detalji

Filip Car ušao je prije tri nedjelje u rijaliti, a kako se navodno suška, napolju je ostavio trudnu djevojku. Izvjesna Tijana dva mjeseca se viđala sa Carem, čak ga je i ispratila u Zadrugu, a malo nakon njegovog ulaska saznala je navodno da je u drugom stanju.

Filip o tome još ništa ne zna pa se fokusirao na djevojke u rijalitiju i zato ne sluti da će Tijana lično da mu saopšti ove vijesti ako ude u Zadrugu kako planira.

– Tijana je bila u kombinaciji sa Filipom, viđali su se dva mjeseca i on je bio kod nje na dan ulaska u rijaliti. Međutim, mnogo se razočarala kada je bio sa Milicom, pa sa Aleksandrom, još kada je čula da postoji i neka bivša zadrugarka sa kojom se Filip dogovorio da bude u vezi kada ona uđe, baš je doživjela šok. Primijetila je da joj kasni ciklus, ali je smatrala da je to zbog stresa. Međutim, prije nekoliko dana uradila je test koji je pokazao da je trudna – priča izvor blizak Carevoj djevojci i dodaje:

– Ona je van sebe sada, svesna je da nisu imali zaštićen odnos, ali je u šoku da je test na trudnoću pozitivan. Tijana nakon svega ne želi da bude sa Filipom, čak joj se gadi. Rekla mi je da će ovih dana da ode kod ginekologa kako bi potvrdila da je trudna, jer test ume da omane. Ako je zaista trudna, rekla je da će ući u Zadrugu da Caru lično saopšti to i da se sa njim dogovori kako će dalje. Abortirati neće, jer ona ima 30 godina i neće da rizikuje, ali ni sa Carem neće da bude. Znam da će on da bude u šoku kada je ugleda, još ako je stvarno trudna to će ga iz baciti iz koloseka – završava izvor.

Inače, Filip je istakao nekoliko puta da je prije rijalitija imao djevojku koja je bila vrijedna poštovanja i truda, ali da je i ona napolju svesna da je on drugi čovjek u rijalitiju, te da ne očekuje da joj bude vjeran, piše Srbija danas.

Facebook komentari