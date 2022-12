“CAR NE VOLI NIJEDNU DJEVOJKU” – najveća Filipova tajna otkrivena: Evo zašto je ušao u rijaliti

Bivša zadrugarka i pjevačica Ivana Krunić gostovala je na Red televiziji u emisiji “Pitam za druga”, te je komentarisala Filipa Cara koji se pojavio u njenom spotu za novu pjesmu. Ivana je priznala da je njen dečko Bane Čolak bio inicijator svega.

Bane je bio mozak operacije, nisam poznavala Filipa, po pitanju ponašanja u rijalitiju uklapao se u ulogu u spotu – rekla je Ivana.

Ivana je prokomentarisala i Filipa kao rijaliti igrača, koji je sve djevojke razdvojio od svojih momaka.

– Ja ne poznajem njega mnogo, tokom snimanja spota, ali ja ne mogu da ga považem unutra i napolju. Mislim da radi dobro svoj posao, a to je rijaliti. Iskren je u tim nekim strastima, ali što se tiče ljubavi, sve djevojke su na lošem putu. Smatram da je on čovjek koji ne želi djevojku koja će da ostavi dečka zbog njega, to su djevojke za igru. Ove rijaliti učesnice nisu po tom kriterijumu koje će odvesti kući. Imam osjećaj da podigne neke ljude koji nisu ostavili utisak, ovladao je rijalitijem – rekla je Krunićeva i dodala:

– Mislim da nikog ne voli, Maja mu je najdraža, jer je lako da zavoliš Maju. Ona je moja ludača, ali je dobar čovjek. Maja bi dala posljednji zalogaj, a da ona nije jela dva dana. Nikog nije prevarila. Sad joj držim palčeve da ne vara. Svaka djevojka treba da unajmi Maju da provjeri svog dečka, a momci da unajme Cara. Filip je filter. Filip je bratina i ljudina, ispao je baš dobar prema nama – navela je Ivana, piše Srbija danas.

