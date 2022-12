“ALEKS SE DOPISIVALA SA NJIM!” Isplivala ŠOK INFORMACIJA nakon Zadruge! Teodora van sebe zbog RASKIDA?

Popularna pjevačica, Teodora Džehverović bila je u dugogodišnjoj vezi sa košarkašem Ninom Čelebićem. Zaljubljeni par pripremao je veliku svadbu koja je trebalo da se dogodi na proljeće naredne godine. Vijest o njihovom raskidu se putem mreže proširila brzinom svijetlosti, piše Pink.rs.

Njih dvoje se ovim povodom nisu izjasnili, ali činjenica da su sve zajedničke fotografije obrisali govori više od bilo koje riječi. Par se često oglašavao onlajn, kako iz topline svog doma, tako i sa putovanja. Čini se da su i te naloge trajno suspendovali.

Iako su uspjeli da prevaziđu daljinu koja ih je razdvajala dok je Nino bio u Brazilu, izgleda da je među njima ipak bilo nepremostivih razlika koje su dovele do rastanka. Da li je po srijedi neka treća osoba, neki skandal ili jednostavno nerazumijevanje, ostaje nam da vidimo.

– Nemam informacije da su Tea i Nino raskinuli. Ona je sinoć bila kod mene, pričale smo, rekla bi mi da je došlo do raskida sigurno. A to što piše tamo da se oni kao ne prate na Instagramu i da su obrisali slike, ni to ništa ne mora da znači Šta ako je opet marketinški trik? Prije će to biti nego raskid. Vidite kako je ispalo dobro za duet sa Mahrinom, pa možda je samo to i sada u pitanju. Vjerujem da nema ništa od njihovom raskida, a da li im baš ljubav cvjeta, to ne znam stvarno, kao ni to kad će svadba – rekla je pevačicina majka za televiziju.

Mlada pjevačica ima ukusa kada je izbor partnera u pitanju. Nino važi za pravog zavodnika, kao što je važio i Anđelo Ranković.

– Lijep je dečko, sve su poludjele za njim. Sviđa se Sanji, Ani, i jednoj i drugoj, Aleks se sa njim dopisivala – otkrila je jednom prilikom Teodorina drugarica Marijana Zonjić.

Ova ljubav se neslavno završila, ostavivši povrijeđenu Teu i mamu Gocu.

– Nije mi dobro, srce mi se slomilo na komade dok ovo gledam, Mnogo mi je teško i mnogo mi ga je žao, on je mnogo dobar dečko. Sada da mogu da uhvatim njegovu majku razlupala bih je totalno! Iz ove perspektive kada vratim film shvatam da svo zlo potiče od nje. Njoj nijedna djevojka nikada nije odgovarala i nijednu nije doveo u kuću. Jednom prilikom sam ja prisustvovala kada je rekao ”Ne znam da li bi bila srećnija da dovedem dečka”. To je posesivna majka kojoj nijedna djevojka ne odgovara za sina. Mnogo su se voljeli, ali Teodora nije željela da se odrekne karijere, svjesni ste koliko je ambiciozna. Nije mogla da bude samo domaćica. Njegovoj majci izgleda nije odgovarala pjevačica. Nadam se da ovo Teodora ne gleda! Njemu je jako teško, svjestan je u čemu je problem, ali ipak mu je majka i ne može da govori o tome. Trenutno mi se srce steglo i rasulo u komade, vratili ste me 5 godina unazad, svaka njegova suza me boli – zaključila je Gordana Džehverović kroz suze.

Izgleda da za sada pjevačica nema previše sreće pri izboru partnera, ali podrška majke nikada ne izostaje, piše srbija danas.

