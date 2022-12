NIKO NIJE ZNAO DA JE BAŠ ON SIN DRAGANA BJELOGRLIĆA: Pratimo ga u poznatim serijama, ovog ŠMEKERA SVI POZNAJETE

Sin Dragana Bjelogrlića, kojeg je glumac dobio sa suprugom Majom, Aleksej Bjelogrlić, stasao je u pravog momka, koji je pošao očevim stopama i čeka ga blistava karijera ispred sebe.

Ipak, on je već imao prilike da se oproba u glumačkim vodama u nekoliko domaćih serija i filmova, a najzapaženiju ulogu svakako je ostvario u drugoj sezoni serije “Senke nad Balkanom”.

Tu je glumio mladog boksera iz Jatagan male, Stanislava zvanog Benzinac, a posebnu pažnju privukla je scena njegovog intimnog odnosa sa 20 godina starijom koleginicom Sandrom Bugarski, koja je glumila ženu lakog morala.

Dragan Bjelogrlić svojevremeno je ispričao i kako je došlo do toga da baš njegov sin dobije ovu ulogu.

“Kad je Dejan Stojiljković izmislio taj lik boksera, rekao sam mu da moramo da nađemo dobrog mladog glumca, a on i Boban Jevtić su predložili da uzmem Alekseja. Kad smo pisali tu ulogu, počeo sam da ga testiram koliko je ozbiljan u svojoj nameri da upiše glumu. Video sam da je ozbiljan i rekao sam da ću mu dati ulogu da vidim koliko može. On se razvio dobro. Bilo mi je nezgodno što sam morao sinu da režiram. Nisam znao da li da ga gledam kao sina ili glumca. Dobro je uradio. Video sam da može da se bavi tim poslom. Bio mi je to test i nisam znao da će onako da se završi”, rekao je on tada za Kurir.

Aleksej je za ulogu u “Senkama” dobio same pohvale, a pored ove serije gledalismo ga i u ulozi malog Tirketa u “Montevideu” i kao Lepog u “Južnom vetru”.

Mnogi mu već sada predviđaju blistavu karijeru i konstatuju da je pravi šmeker, baš kao i njegov otac, prenosi espresso.

