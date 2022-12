IMA PLAN AKO SE DEJAN POJAVI na “Zadrugoviziji”: Aleksandra u strahu zbog SUOČAVANJA

U toku emisije “Pitanja gledalaca”, voditelj Darko Tanasijević postavio je pitanje Aleksandri Nikolić u vezi njenih osećanja prema već sada bivšem dečku, Dejanu Dragojeviću. Da li i dalje smatraš da nisi ništa loše uradila Dejanu? – glasilo je pitanje.Smatram da sam loše uradila i da sam ispala neispravna jer sam se upustila u neki odnos, a obećavala sam da ga neću ostaviti i da se moje emocije neće ugasiti, ali smatram da sam ispala dobra prema sebi i nisam želela da živim lažni život, pa sam krenula gde me vode emocije. Život nije bio lažan, Dejan je lepo uticao na mene, promenio neke stvari, izgradio me u kvalitetniju osobu, ali pronenile su se neke stvari i ugasile su me emocije. Osećam se slobodnije i srećnije, niko ne može da mi prepiše da se kitim tuđim perjem. Imam savest, razmišljam kako je on. Ako Dejan bude u žiriju, ja ne bih nastupala. Znam kako bi on komentarisao mene i Filipa, ne želim neke neprijatne situacije. Ako malo bolje razmislim ima pravo da kaže šta hoće, ja neću da odgovaram i da se svađam sa njim. Ja sam se ogrešila o njega, nije on o mene. Ja sam njega povredila, nije on mene i ima pravo da komentariše kako god želi – pričala je Aleks.

