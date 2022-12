NIŠTA OD RAZVODA, POMIRILI SE DEJAN I DALILA?! Car i Aleks saznali, pa OPLELI po Dragojevćima: “To je njegova SRAMOTA”

Aleksandra Nikolić i Filip Car obnovili su svoju romansu. Noćas su se osamili u dnevnoj sobi i komentarisali svoje bivše partnere, Dejana i Dalilu Dragojević. Aleks i Car su su dobili informaciju da se bivši bračni par pomirio, pa su osuli paljbu po njima, piše Srbija danas.

– Ona koja je bila dno dna dok nije bila sa Dejanom, on ju je doveo u red, nju su je Vuletić i ovi razvlačili i tukli, urinirali sa Macom Diskrecijom. Kao bosanska Paris Hilton, ona došla sa troje gaća. Došla je u rijaltii kako bi raskrinkala Macu Diskreciju i ovde bi bila niko i ništa da sa mnom nije bila, otišla bi kao u trojci. Izgledla je kao da prodaje kukuruz. Posle te priče sa mnom su se istakli i otišli u orbirtu. Ja smatram da su on i ona jedno za drugo – rekao je Car.

– Znaš šta mene nervira, kažu: “Sram te bilo, šta si uradila, kako je njemu”, a vidiš da mu (Dejanu) nije toliko loše – rekla je Aleksandra.

– Ne znamo da li je istina ta informacija koju smo dobili da su zajedno. Ako su se pomirili to njena sramota nije, već uspeh, a sramota je njegova nakon javne preljube i poniženja. Nakon što ga je obrukala za sva vremena, on je sekao glavu zbog nje. Ako si nakon svega toga sa njom, pa zaslužujete se. Ja nešto ne verujem u to, mislim da je on u glavi prevazišao nju – rekao je Car.

– Ne možeš mi reći da je to bila neka ljubav između mene i njega. Kako me je pored tolike ljubavi, kako nije preuzeo inicijativu da ne uđem u rijaliti, nego me je pustio posle mesec i po dana. Ja to nikad ne bih rekla za stolom, ali realno – rekla je Aleks.

– Ona mi je uvek govorila da ga poznaje i da je sa tobom zarad preboljevanja nje, zarad podrške i da samo čeka momenat da napraviš nešto kao ona da bi završio – rekao je Car.

– Znaš zašto sam mu pobacala piva ono kad smo se vukli, to nisam mogla da kažem. Kad smo bili… on je tu noć pitao da mu kaže… samo ga je to intersovalo – rekla je Aleks, piše Srbija danas.

