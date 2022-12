“NEMAM VIŠE NI MAMU NI TATU” – smrtni slučaj u porodici zadrugara: Slomila se nakon saznanja

Učesnici rijalitija Zadruga svakodnevno su pod lupom javnosti i u spoljnom svijetu, pa su tako nerijetko pored njih i životi članova njihovih porodica izloženi javnosti. Dosta njih na sve načine pokušava da sačuva svoju privatnost.

Upravo ovo posljednjih mjeseci radi i majka Lazara Čolića, Bosiljka, koja se, otkako je Zola i ove sezone postao učesnik, nijednom nije oglasila za medije.

Izvor blizak porodici Čolić koji je želio da ostane anoniman otkriva kako živi majka jednog od najkontroverznijih zadrugara i zašto uporno ćuti. Zolina majka je potvrdila ove navode i otkrila zbog čega ne želi da govori za medije.

– Umro mi je otac. Sada nemam ni tatu ni mamu. To me mori pa se ne oglašavam, a iskrena da budem, ne pratim ni rijaliti. Pogledam ponekad neki klip i to je to. Hvala vam što se zvali, a ja ću se uskoro oglasiti – kratko je rekla Bosiljka, piše alo.

