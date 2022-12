“JA SAM LOŠA KĆERKA I DJEVOJKA, NEMAM NIKAKVE KVALITETE!” Aleks kuka na sav glas – priznala šta joj leži na duši

Aleksandra Nikolić prošla je kroz turbulentan period u rijalitiju. Ona je ostala bez dečka, Dejana Dragojevića, jer su joj se javile emocije prema Filipu Caru. Potom joj je Filip okrenuo leđa i ušao u vezu sa Milicom Veselinović. Aleksandra se sada slomila i priznala Miljanu Vračeviću kako se osjeća.

– Svi smo mi u životu imali tešku priču – počeo je Miljan da tješi Aleks.

– Nije to, nego što sam loša kćerka, loša djevojka, nemam nikakve kvalitete – kukala je Aleks.

– Ti si u ozbiljnoj zabludi ili se zaje**vaš sa mnom da imaš takvu sliku o sebi. Čekaj, je l’ bi bila bolja djevojka Dekiju, kad bi rekla da ga voliš, a gledala u Filipa? Ljudi se odreknu roditelja, posvađaju se, a ti ćeš uvijek biti njegova – tešio je Miljan.

– Ja ni nemam želju da pričam sa njim – rekla je Aleks.

– Možda ti se javi želja, to nemoj nikada da pričaš. Mene niko ne može da iznervira kao keva. Ne razmišljaj tako o tome – rekao je Vračević.

– Nekada kada sam dobila priliku da budem dobra i to sam upropastila. Do juče su me svi hvalili, pričali da sam divna i pametna, a sada pričaju da ne valjam – rekla je Aleks.

– Ne. Miki koji je pričao o tome tako ranije, sada te hvali – rekao je Miljan.

– Ja ne kukam, vidiš da mi kažu da imam emocije na “on” i “off” – rekla je Aleks.

– Ma daj bre, možda uđe neki frajer, možda mu rodiš djecu… Ja mojoj ženi, sve što imam u životu, dao sam njoj. Ja sam podstanar u rođenoj kući. Šta si mogla, mogla si, šta si uradila, uradila si – rekao je Miljan, piše Srbija danas.

– Ja razmišljam sama sa sobom, šta me briga ko šta misli – rekla je Nikolićeva.

