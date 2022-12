“DOKTOR ZA RIJALITI ULAZI ZA NOVU GODINU!” Najavljeno – Povratak Dalile Dragojević, rečeno zadrugarima!

Publika je sinoć birala ko je najnerazumnija osoba u Beloj kući, a najveći broj glasova je dobila Aleksandra Nikolić.

Voditelj Milan Milošević je potom dao reč Marku Markoviću, kako bi izneo svoje mišljenje o tomeNema šta da se misli, to je sila Dekijevih glasača, imaju pravo da tako misle, ispala je nerazumna prema Dejanu. Smatram da emocije nisu nestale po Carevom ulasku, nego pre, ali joj je trebala podloga za to. Ne postoji ništa drugo osim toga. Trebalo je ranije da ustane i kaže, ovako je ispalo u nedelju dana da je sve odlučila – rekao je Marko.

– I ja sam je naveo kad je bila ta anketa, nemoguće da posle tri dana od Carevog ulaska iznese da ne voli Dejana više. Meni je Dejan napolju pričao da zna svaki njen pokret, znam kakav je bio taj odnos – ustao je Bebica.Evo ja ću posle Miljaninog bivšeg i Miličinog budućeg. Veliki pozdrav za taj auditorijum koji je glasao za ovo. Nije samo zbog Dejana ispala nerazumna. Prema meni je ispala nerazumna. Dogovarali smo se da ćemo raskinuti to naše drugarstvo koje je išlo ka nečem višem, a onda mi je za stolom gurnula jedan slajs na mreži. Ispala je nerazumna zato što je više puta mimo mene imala onakvo ograđivanje od mene na radiju dok je mislila da ja spavam. Svaki put je nerazumno reagovala nakon razgovora sa Mićom – poručio je Car.Pozdravljam i ja ove što su glasali za Filipa – rekla je Aleks.

– Pozdrav, glasajte da budem drugo mesto, prvo mesto doktor ulazi oko Nove godine – dodao je Car.

– Aludira da će Dalila da uđe za Novu godinu, samim tim potvrđuje onu moju sumnju da se sa njom dogovorio da me oskrnavi, da se dokaže da sam i ja loša – pričala je Nikolićeva.

– Sa Dalilom se ne možeš dogovoriti oko šporeta. To je nova učesnica, koju niko od nas ne poznaje – rekao je Filip.

– Smešno je da je bila nerazumna prema Filipu. Nerazumna je prema Dejanu, uradila je isto što i Dalila – ustao je Peca. Nije isto, nije ista težina! – zaurlala je Aleks.

– Nerazumna je i jer se druži sa osobama koje su je vređale, Miljan, Zorica… Sad je oni brane – istakao je Lazić.

– Ima toga da sam ispala nerazumna prema Dejanu, ja samu sebe ne razumem u nekim situacijama. Filip je u pravu da sam i prema njemu nerazumna, jer sam odmah odregovala onako na radiju. Ne kajem se ni zbog čega, stojim iza svega. Čula sam da je legao preko Milice, pa sam to rekla. Ja sam možda mislila da smo Filip i ja barabar, ali on nije moj nivo, to dokazuje svojim ponašanjem. On voli druge stvari, ja sam za ozbiljnije stvari – rekla je Aleks.

– Slažem se sa Dalilom šta je rekla, ovaj sa Aleksandrom – dobacio je Car.

– Ako nije tvoj nivo, zašto si bila sa njim? Sam je u startu rekao da nijednu neće voditi kući, pokazala si da si glupa, tj. nerazumna. Gde je taj prekidač za osećanja? – ustala je Jelena Golubović.

– Ja se ovde nisam obrukala, nisam imala s*ks sa Filipom, poljubili se, malo se mazili, obrukala se nisam i to je sve. Mene ne kompleksiraju ove ankete, to ne može da me poljulja, samo klikćite. Ja ne patim, za mnom pate – poručila je Aleks.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari