RAZLUPAO TELEVIZORE, ŠTETA VEĆA OD 10.000 EURA! Zbog Milice ušao u CRVENO – zadrugar divlja i RAZBIJA po imanju

Neka dešavanja iz rijaliti programa “Zadruga” se godinama prepričavaju. Mensur Ajdarpašić napravio je pravu pometnju u četvrtoj sezoni kada je razlupao pola Bele kuće. Mensur se posvađao sa tadašnjom devojkom, Milicom Veselinović, u pušionici, a zatim je uleteo u dnevnu sobu i počeo da razbija sve oko sebe.Mensur je šutnuo nogom iz sve snage dva televizora i počeo da urla i da plače. Zadrugari su bili šokirani prizorom, pa su pritrčali da pomognu i smire Ajdarpašića.

Dok je Mensur besno razbijao po kući, zadrugari su ga molili da prestane. Nakon što je polomio inventar Velikog šefa, napustio je Belu kuću u suzama. Dok je Mensur lomio po imanju, Milica je plakala u pušionici.

– Ja ne mogu da verujem, da me go**o malo pita za Zadrugoviziju – grcao se je Mensur. Šta ti je, čoveče? – ponavljao je Karić

– Ja nisam hteo da nastupam sa Minom zbog nje, a ne pita me kako sam – plakao je Mensur.

– Pokidao si se brate – rekao je Karić.

– Boli me ku**c za sve to, nije me pitala kako sam dva dana – nastavio je da grca u suzama.Batali te podrške i to, majka bre – drao se Karić.

Prema komentarima fanova, šteta koju je Mensur napravio tokom pomračenja koje je imao veća je od 10.000 evra.

