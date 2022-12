ALEKSANDRA PREKINULA VEZU SA FILIPOM: Dvostruka igra ga koštala LJUBAVI – Završila sa njim pred svima!

Za vrijeme emisije “Gledanje snimaka” ukućanima je pušten klip u kojem se vidi kako Filip Car preko Mikice Bojanića i ostalih ukućana pecka Maju Marinković.

Ovaj njegov postupak je potpuno istjerao iz taktka Aleksandru Nikolić.

– Da, ja sam legla da spavam, on je bauljao ovde po kući. Ne znam šta bih iskomentarisala. Ima momenata kada se Maja obraća njemu, a ovde vidim kako se on obraća njoj. On kaže meni kako mora da dozira na kašičicu i da mora da vaga sa njom, da ne može da se svađa sa njom jer nije normalna. Ono što on meni priča da ona njega ne intresuje, kosi se sa ovim klipom. Ako te neko ne zanima, ti ovakve priče ne pričaš sa drugima i ostalo… Pošto on vaga sa kim će biti i ostalo, nećemo ni biti u vezi – rekla je Aleks.

– Niste dobro protumačili. Rekao sam to jer ode i dođe – rekao je Car.

– On upoređuje njega, Maju i Bilala sa Miljanom, Zolom i Bebicom, kaže da je to isto – rekla je Aleks.

– Ja sam Beboni… Ja sam to rekao iz šale, Maja se nasmejala. Nisam ništa loše i mislio time. Nemam pojma zbog koga se vraćala, lokal je radio, a gosti su dolazili i odlazili. Aludirao sam na Maju, jer je odlazila i dolazila – rekao je Car.

– Mene ovo ne zanima, ovo što mi pakuju. Mikica je meni prezabavan, je l’ tako Mikice? Ja svog dečka volim i neću da ga prevarim ovde. Ja bih se obratila ovima što ne poštuju svoje momke, ja ga čekam i verna sam mu. Ja da hoću, ja ću biti sa njim, ali ja imam svog dečka i ta priča sa Filipom me ne zanima – pričala je Miljana kao Maja, piše Srbija danas.

