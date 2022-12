MARIJA POSTALA NJEGOVA ŠTIĆENICA: Zola nije dozvolio da je VRIJEĐAJU, pa se sukobio sa Miljanom – Obnovljen RAT

Za vrijeme emisije “Gledanje snimaka”, ukučanima je pušten klip u kojem su imali priliku da vide kako Aleksandar Sauer pljuje Mariju Kulić kod Lazara Čolića Zole, koji je tom prilikom pokušao da odbrani Kulićku, piše Srbija danas.

– Ja sam komentarisala da je zaljubljen u Maju, vidjela sam njegove poglede, osam puta u roku od pet minuta. Pretpostavljam da je ljut zbog toga. Nisam Zolu ni slušala. Ne intresuje me on, zanima me što je rekao ovaj da sam bolesnica – rekla je Marija.

– Vi pored vaših problema, Bebice i ostalo, da se vi bavite time koga sam ja i koliko puta gledao. Po meni je to bolesno – rekao je Sauer,.

– Ako je Bebica neki problem, želim svima takav problem – rekla je Marija.

– Poenta je da Zola nije dao da on vrijeđa Mariju Kulić – rekao je Ivan.

– Zola je znao da se snima, zato je ovo pričao – dodala je Kulićka.

– Ja njoj u očima vidim da joj je drago. Imaš nešto promijenjeno o meni? – rekao je Zola.

– Isto kao što sam ti rekla, ne. Nije ti bitna priča sa Anitom, pa se kačiš za mene i Miljanu – rekla je Marija.

– Ja ljude sa kojima sam u sukobu ili u svađi, ne volim da se priča bilo šta ružno u mom prisustvu – rekao je Zola.

– U svakoj sezoni ti je imponovalo da slušaš to. Čekaš da se kamere okrenu, pa me ponižavaš zarad naroda… Ljubomoran si na Cara, pa se kačiš na mene i moju mamu. Naša tema, priča o Bebici i meni, te najviše boli – skočila je Miljana.

– Ona je mene tri godine pljuvala ovdje – rekao je Zola.

– Ti si na.koman i ko.kar, zašto te vrijeđa istina? To je istina – rekla je Miljana.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

