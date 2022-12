SNIMAK DEJANA KOD RAMPE U ŠIMANOVCIMA – produkcija ga OTJERALA! On BIJESAN, došao sa stvarima za Aleksandru

“Zadrugu 6” obilježio je ljubavni trougao sa gotovo istim akterima kao prethodne sezone, piše Srbija danas.

Dejan Dragojević ostavio je djevojku Aleksandru Nikolić, koja je ušla u odnos sa Dekijevim suparnikom i bivšim dečkom njegove bivše žene Dalile, Filipom Carem.

Zvuči konfuzno, ali stvari su poprilično jasne. Aleksandri su se ugasile emocije prema Dragojeviću, a rodile prema Caru.

Za to vrijeme, dok se oni već vole u rijalitiju, Dejan napolju liječi tugu u alkoholu i ženskom društvu.

O raskidu ne želi mnogo da priča, ali je istakao da želi da vrati Aleksandrine stvari koje su ostale kod njega, u produkciju.

Snimak iz Šimanovaca nije objavio, ovog puta, ali jeste prošlog, kada je došao da donese svojoj izabranici poklone za mjesečnicu veze, a produkcija ga je otjerala sa rampe.

– Nije dozvoljeno da Aleksandra dobije pakete. Prošli mjesec je bilo dozvoljeno, ali ovaj ne. Možda će biti sljedeći mjesec. Nemojte me pitati šta je, ne znam ni ja. Bez savjeta, molim vas – poručio je razočaran Dejan.

Podsjetimo, Nikolićeva tom prilikom nije dobila poklone, a kada je raskidala sa Dragojevićem rekla je da ju je razočaralo to što joj nije poslao iznenađenje za mjesec dana veze. Nije ni svjesna da to nije bilo do Dejana, već do nekih drugih ljudi koji su umiješali prste.

Da li bi to saznanje promijenilo njeno mišljenje i postupke, ostaje samo da nagađamo.

