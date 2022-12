“ŽAO MI JE ŠTO NIJE ZADRŽALA ONU STVAR U GAĆAMA…” – Sandra Rešić poslala butalnu poruku fanovima Aleks Nikolić, nije ih ŠTEDJELA!

U svemu ovome provlači se jedno pitanje, a to je da li je Filip iskren ili je to uradio taktički u dogovoru sa nekim od bivših zadrugara.

Jedna od njih, koja je bila ‘na tapeti’, kao bivša najbolja drugarica Dejana, sa kojom je prekinuo odnos upravo zbog veze sa Aleksandrom, što je možda jedan od razloga da bude ‘sumnjiva’.

Tim povodom, Sandra Rešić, oglasila se i jasno progovorila o svim spekulacijama, povezivanjem sa starim i novonastalim parom, ali i poslala jasnu poruku fanovima Aleksandre Nikolić.

– Povodom tračeva, natpisa i klipova koji kruže društvenim mrežama, da sam ja, Sandra Rešić, zajedno sa Đedovićem, Dejanom ili ne znam kim nagovorila Cara da bude sa Aleksandrom, imam da kažem i po prvi put demantujem takve budalaštine. Prvo, moj jedini razgovor i to jedan, sa Filipom, bilo je da mi konačno ispriča šta se desilo sa Milicom i šta planira sa Majom kad uđe unutra. Moja sfera ni tada, ni sada, nisu ni Aleksandra ni Dejan ni njihova veza, raskid, niti me to zanima. I kao što cijeli svijet zna, to ne komentarišem. A poruka takozvanim fanovima Aleksandre Nikolić (nju izuzimam kao ličnost) mogu samo da poručim sledeće: Jako mi je žao što vaša miljenica nije uspjela da zadrži onu stvar u gaćama i bude vjerna svom momku u koga se klela do juče! Sa kim će na dalje biti, ona, Car ili bilo ko od njih, niti me zanima niti će me zanimati – govorila je Sandra, piše Pink.

