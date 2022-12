PRVO OBRAĆANJE NAKON RASKIDA! Aleks poručila Dejanu: “Nije pogriješio što me je OSTAVIO, nismo jedno za drugo”

Aleksandra Nikolić i Filip Car više ne mogu da se obuzdaju i da savladaju svoje emocije. Njih dvoje su se juče ljubili u izolaciji, a zadrugari su osudili Aleks što je to priredila Dejanu Dragojeviću. Tokom emisije “Pitanja gledalaca” Nikolićeva je saznala da ju je Dejan ostavio.

– Hipotetički, kad bi saznala da te je Dejan ostavio, šta bi mu poručila? – glasilo je pitanje.

– To je očekivano shodno tome kako se ja ponašam danima. Poručila bih mu da je ispravno postupio, nije pogijrešio i treba da me ostavi jer vidi šta se sa mnom dešava. Uradio je pravu stvar jer me poznaje i vidi kako se osmijehujem, šta radim. Vide i gledaoci, vidiš i ti Milane. Nisam očekivala da će ovako nešto da mi se desi. Ušla sam sa jednim ciljem, ali šta da radim. Neću plakati niti kukati, ne, sama sam kriva za sve. Želim mu sve najbolje. Možda nismo bili jedno za drugo, a našli smo se tu jedno drugom, posebno ja njemu prošle godine. Daleko od očiju, daleko od srca. Uradio je pravu stvar – rekla je Aleks.

– Šta misliš koji su razlozi? – pitao je Milan

– Moje ponašanje, moje ponašanje sa Filipom. Realno, kad je Filip ušao, trebali smo da se zaobilazimo, da ne budemo bliski, znamo situaciju koja je bila prošle godine, a i bivši mi je. Vidi on sve, nije glup i budala – rekla je Aleks.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari