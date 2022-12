STRAVIČNO – NAPADNUT Uroš Ćertić! Zadrugar nasrnuo KAO ZVIJER na njega, obezbjeđenje zakasnilo!

U rijaliti programu “Zadruga”, učesnici su dobili zadatak da glasaju za najobjektivniju osobu u Bijeloj kući.

Svoje mišljenje izneo je i zadrugar Mikica Bojanić.

– Ja sam pristrasan, biram Mikija za to – rekao je Mikica.

– Matora je ove sezone najbolja, dopada mi se izlaganje od Anđele isto, Zvezdan isto, ali ja ću ići malo drugačije od ostalih, Sanja ume da bude objektivna, – rekao je Rodni.

– Što se tiče objekrtivnosti, ja moram da izdvojim Matoru i Ša koji su do sada bili pristrasni, ali sada kada su sami, oni umeju da budu objektivini, ali Dragić me iznenađuje on je tako realan, ima jako dobro mišljenje, za mene je to Dragić – glasala je Marija Kulić.

– To tu po meni Lepi Mića i Ivan Marinković, ali moram da navedem treću osobu, objektivno gleda na sve, a to je Marko – rekla je Sanja.

– Za mene je to Dragić, njega je napao Car jer je objektivan – rekao je Brendon.

– Jedina osoba koja je po meni juče rekla iskreno sve bio je Ivan Dragić, dok se drugi čepe, on je Caru sasuo sve u lice – govorio je Neca, nakon čega je izbio sukob.

– Ma smiješni ste svi, dečko vas je iskomplekisrao – dobacio je Uroš.

– Ti si se iskompleksirao svima – rekao je Kerić Urošu.

– Ti bivši sportista, šta si se upalio bre – vikao je Uroš.

– Ma je*em li te ja u usta retardirana, iskompleksirao sam te – govorio je Kerić.

– Kada ti ja udraim šamar vidjet ćeš ti – pretio je Uroš.

Nakon toga je Kerić krenuo da se obračuna sa Urošem, pa ga je i gurnuo, a tek onda je obezbjeđenje stiglo, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u videu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari