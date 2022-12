ŠOK OTKRIĆE – Aleks i Car BILI INTIMNI LJETOS: Tajno se vidjeli i skovali plan da UNIŠTE Dejana? Umiješani i ONI

Aleksandra Nikolić i Filip Car ojadili su Dejana Dragojevića, a kako prenose dobro obavješteni izvori, njih dvoje su navodno sve unaprijed osmislili ljetos, a da sve bude još zamršenije, u plan su uvukli i Zvezdana Slavnića i Milicu Veselinović.

– Dalila je, vjerujte mi, mala maca za Aleksandru! To na šta je Aleks sve spremna, to je neopisivo – počeo je izvor za Scandal i kreće sa detaljima:

– Jedina je istina da je Aleks od prvog s*ksa sa Carem ostala slaba na njega, ali kako im veza nikada nije uspjela, ona je bila mirna i mudra i čekala je svojih pet minuta. U međuvremenu je smotala Dekija, on je zavolio i posvetio joj se, a onda se njoj ljetos ukazala prilika da nasamo popriča sa Carem koji joj je slaba tačka i tako su došli na ideju da uništa Dragojevića. Ona jer se pretvara da ga voli jer joj to odgovara zbog publiciteta, a Car bez nekog posebnog razloga, njemu je jedino bitno da se nešto dešava i da ima nekih žena za s*ks – objašnjava izvor i dodaje.

– On je, istina, i dalje slab na Dalilu, ali je svjesan da od toga nema ništa, pa vodi u krevet šta stigne. Ljetos je, čini se, i sa njim Aleks nabila Dejanu rogove, a kako su u sve to upleli Zvezdana i Milicu, to je tek misterija. Uglavnom, njih su izabrali da se preko njih peru i da sve pripisuju njima dvoma kada se sazna za njihove tajne. E sad, istina je da je Aleks u međuvremenu počela da se loži na Zvekija, to i ludaci i slijepci vide, a mala Milica je startovala Cara još napolju i njemu je sad super da ima redovan s*ks u rijalitiju, a i da se vrti neka priča. Ostaje da vidimo da li će Zvezdan do kraja da popusti i završi sa Aleks, za sada se još ne da. Sa druge strane, Dejan je sklopio sve kockice, čak mi neki njegov drug kaže da je sve povezao i setio se i dana kad je Aleks navodno ljetos imala s*ks sa Carem. Mudro ih sve čeka na penal, kako je i sam objasnio, više mu ne pada na pamet da se oglašava u rijalitiju. Ali kada bude sam osetio da je vrijeme, najavio je da će letjeti perje i da će biti belaja – završio je izvor.

