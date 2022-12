MOMENTALNA DISKVALIFIKACIJA ZBOG DEJANA? Aleksandra UNIŠTILA cijeli inventar u Beloj kući

Nakon sve prisnijeg odnosa Aleksandre Nikolić sa Filipom Carem i Zvezdanom Slavnićem, Dejan Dragojević je prelomio i javno ostavio svoju devojku.

On je naveo da ne želi da toleriše besramno ponašanje zauzete devojke koje se zasniva na javnom flertu sa drugim muškarcima, iako joj je u par navrata saopšteno da to ne radi jer ga povređuje.Aleksandri je saopšteno da ju je Dejan ostavio, što ona nije želela da prihvati, pošto je sigurna u jačinu njihove ljubavi i to da ne radi ništa nemoralno.

Iako su javnosti plasirali svoju ljubav kao vanvremensku, bez nesuglasica, u prethodnoj sezoni “Zadruge” u par navrata su dolazili do “pucanja” što se ispoljavalo divljačkim, agresivnim Aleksandra i Dejan su tokom “Zadruge 5” imali maratonsku svađu koja je rezultirala Aleksandrinim potpunim pomračenjem, pa je u naletu besa lomila sve pred sobom, a Dejan i zadrugari nisu mogli da je spreče.

U jednom mometu je čak Dejan zgrabio Aleks i počeo da je nosi ka bazenu, pa nekoliko puta zamahnuo, kao da će je ubaciti u vodu. Zadrugari su ih smirili, a oni su nastavili da se ganjaju po dvorištu Bele kuće.I nakon toga, Dejan je pokušao da spusti loptu, međutim, Aleks je bila raspoložena za novu turu brutalnih svađa, a onda je ponovo počela da ruši sve pred sobom.

– Klošaru jedan, na**ši se k**ca. Namerno mi ovo radiš – vikala je Aleks.

– Je l’ sam zaslužio da me poliješ? Šta sam ja tebi uradio? – pitao je Dejan.

– Rekla sam šta mi se učinilo da sam videla, a ti me praviš lažovom – govorila je Aleks.

– Ja sam ti rekao da tripuješ, ne gledam ni u koga, osim u tebe – dodao je Dejan.

– Šta meni fali? – pitala je ona.

– Ja ovo da budem neću. Očigledno ti nešto fali – dodao je Dragojević.

– Je l’ se ja foliram? Šta ćemo sad? – rekla je ona i počela da ruši sve prd sobom.

– Skloni se od mene – odbrusio je Dejan.

– Neću – dodala je ona.

