MILJANA KULIĆ TRAŽI HITAN PREGLED, SUMNJA DA JU JE ZOLA ZARAZIO! Nišlijka ima problem sa INFEKCIJOM, ZABRINUTA ZA ZDRAVLJE

– Miljana non stop ide na kapiju, traži da je pregledaju svi mogući ljekari i to ne samo ginekolog. Miljana svaki drugi dan intimnu regiju ispira čajem od kamilice, ali to ne pomaže. Sumnja da joj je Zola prenio neku bolest, a u Bebicu ne sumnja jer otkako su zajedno, on nije imao nikakve avanture sa strane. Za Lazara zna da je bio na ozbiljnim ekskurzijama u spoljnom svijetu, a da je u rijalitiju imao se*s bez zaštite sa drugom djevojkom. Zna se da je Miljana hipohondar, plaši se mnogo i dok je ne budu pregledali svi specijalisti ona se neće smiriti – kaže izvor za Svet.

Podsjetimo, Zola je u ovoj sezoni pored Miljane imao nezaštićene intimne odnose sa Inom Rajzinger i Anitom Stanojlović. Inače, ovo nije prvi put da Kulićeva ima ovakve probleme.

Naime, ona je tokom učešća u rijalitiju ”Parovi” optužila Zmaja od Šipova da je inficirao vodu u bazenu pošto ulazi prljav i znojav, pa je ona tako dobila infekciju koju je kasnije liječila, piše Kurir.rs.

