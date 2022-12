TAJNE PORUKE FILIPA CARA – Aleksandra Nikolić mislila da se NE SNIMA “Ja sam njemu NAJINTERESANTNIJA”

Aleksandra Nikolić razgovarala je sa Lepim Mićom u pabu, pa mu se povjerila o tajnim signalima Filipa Cara.

Ona je njemu rekla da ona smatra da je Filipu baš ona najinteresantnija i da želi da je osvoji.

– Ja legla da spavam danas popodne ali nisam mogla od njega i Zvezdana. Pa mi se pravdao. On igra neku igru, gledao me je nekoliko puta, pa me ispitivao što ne spavam. Pitao me da li mi se neko sviđa, ja rekla ne, i da znam da se pisalo za Zvezdana. Ja ga pitala šta mu to znači sa Milicom, on meni kao to nisi ti, kao on nema sa kim da se igra. Poslije je komentarisao pjesme neke. Ja ne mogu da skontam šta on radi i zbog čega. – rekla je Aleks, piše Srbija danas.

– On je ozbiljna landara – dodao je Mića.

– Ja ne kontam šta se dešava. Njemu sam sada ja najinteresantnija ovdje, pa on ima želju da osvaja – dodala je Aleks.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari