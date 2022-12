TO JE JAČE OD MENE… Maja priznala da nije imuna na Carev osmijeh, Bilal potpuno SLOMLJEN!

Starleta Maja Marinković je priznala da ne može da zadrži osmijeh kada pogleda u bivšeg dečka, Filipa Cara, a njen sadašnji partner, jutjuber Bilal Brajlović, primijetio je njihove poglede i poručio joj da “to kod njega neće proći”, te da misli da između njih i dalje postoje emocije.

Ljubav je teška!

Naredno pitanje postavljeno je Maji Marinković, a ticalo se Filipa Cara.

– Zašto se stalno smiješkaš Caru, a znaš da će Bilal da poludi? – glasilo je pitanje.

– To je jače od mene. Ne radim to da bi Bilal poludio. Kada on krene da priča, sam krene da se smije. Kada smo sa nekim proveli neki vrijeme, bude nam smiješno kad nam se obrati – rekla je Maja.

– Matora, rekla si: “Kako da se ne smije, kada su njene emocije kod njega” – rekao je Milan.

– Ako nije dobro, nije ni kraj – kazala je Matora.

– Ja se nasmijem, ali je jače od mene. Ne želim da se Bilal osjeća loše zbog mene – rekla je Maja.

– Bilalu je muka, ne zna gdje bije. Maja i Car se podbadaju, a Mica je tu nova osoba. Mislim da emocija postoji još uvijek – rekla je Matora.

– Ona je ubijeđena da bih ja opet bio sa njom – dodao je Car.

– Ti si ubijeđen da bih ja bila sa tobom, imam dečka kojeg volim. Milane, postoje utješni pokloni, prolazne avanture, bez da ikoga vrijeđam. A što se mene tiče, ostat ću pored svog momka – rekla je Maja.

– Vjeruj mi, za pet dana sve ovo ima da izgori. Ovo nju radi – rekla je Matora.

– Najgore je kad se ljubi iz inata, a ja ljubim jer volim – kazala je Maja.

– Milica je ov*ažila kada je vidjela kakav je frajer, sve su. Maja će ostati pored dečka, jer je satjerana u ćošak, pitanje je da li će on ostati sa njom – rekla je Zorica.

– Maja je došla, poljubila Bilala, pa rekla: ‘Neko ljubi iz inata, a neko jer voli!’, zapravo je sebe opisala. Ona je gledala šta rade Milica i Car, a zapravo ona to radi – kazao je Miki.

– Bilale, šta ti misliš o ovome? – upitao je Milan.

– Šta znam, mislim da tu ima emocija još uvijek – rekao je Bilal.

– Nemoj da pričaš tako – dodala je Maja.

– Vidi kako se sada smiješ – dodala je Matora.

– Kada je Filip ušao, ti si rekao: “Evo ti ga sad, je*o te Car!” Što si tako slomljen? – kazao je Bilal.

– Oporavit ću ga ja – rekla je Maja.

– To smijanje i pogledi kod mene neće proći. Gasiraju svi taj odnos – kazao je Bilal.

– Nemoj da se bojiš – dodao je Car.

– Gledao sam njene reakcije, svi vide da se ona njemu smije. Vidim osmijeh koji je više od svega, to je isto kao što se Miljana smije Zoli – kazao je Bilal, piše Informer.

Kako je sve ovo izgledalo možete pogledati na videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

