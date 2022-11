PREKINUTA EMISIJA ZBOG TUČE! Miljana je UDARA kao medved i ČERUPA joj kosu!

Miljana Kulić već danima pokušava da nagovori Nenada Macanovića da pobegdnu iz rijalitija. U njoj kulja veliki broj frustracija jer je pod strogom kontrolom svoje majke Marije Kulić, a i zato jer je njen bivši dečko Lazar Čolić Zola upolovio u ljubavnu vezu sa mladom Anitom Stanojlović.

Svi se plaše da Miljana zbog tolikih potisnutih frustracija ne napravi veliki haos. Svi gledaoci rijalitija znaju koliko ona može da bude agresivna.

Dok čekamo da vidimo šta će se dogoditi dalje u tekućoj sezoni, mi vas podsećamo na legendarni napad agresije Miljane Kulić na Taru Simov iz pete sezone najgledanijeg rijalitija. Tada se odigravala legendarna epizoda Zadrugovizije. Samo što je Dušica Jakovljević najavila novinarski žiri, odmah je prekinuta Zadrugovizija, jer se desila nezapamena tuča Miljane Kulić i Tare Simov.

Direktno sa glavne bine, kamere su se uključile u bekstejdž.Kako se moglo videti, Miljana je bila na podu, obezbeđenje je svuda oko njih.

– Aaaa ubila me je! Ubila me je! Šutirala u stomak, u grudi – vikala je Miljana i skinula bubicu dok je Tara izvedena napolje. Obe su urlale od plakanja i bolova.

Boli me! Sve me boli – vikala je Simova i pokazivala kosu koja joj je iščupana.

Tara Simov je ostaala bez gotovo velikog dela kose sa prednje leve strane svog temena. Gledaoci su ostali u šoku, a o ovom napadu se i dalje priča.

