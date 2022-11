BEBICA OTKAZAO POLIGRAF: Boji se da će biti otkrivena istina o njegovoj PORODICI – Miljana sumnja u SVE?!

Voditelja Ivana Šopić saopštila je ukućanima kako je Nenad Macanović Bebica otkazao poligraf. On je pokušao da se opravda tako što je rekao da je Miljana Kulić otkazala isti i da se on tu nije pitao ništa.

– Znate da je trebao da se održi poligraf. Poligraf nije ni bio, ja mogu da osluškujem želje gledaoca. Nije ih zanimalo šta će da odgovara na pitanja gde živi njegova žena i ostalo, jer to već zna. Zanimalo ih je šta će odogovoriti na pitanja vezano za Miljanu Kulić. Bebica je odbio taj poligraf – rekla je Ivana.

– Poligraf ja nisam zahtevao niti sam ga ja odbio. Ona je u jednom trenutku ustala i otišla u radio i rekla zašto neće biti poligrafa. To je Miljanina odluka da bude poligraf i odluka da ga neće biti – rekao je Bebica.

– Gledaoci se od provg dana pitaju da li si ti sa njom iz koristi – rekla je Ivana.

– Ona to zna, a i pokazaće se… Ja nisam imao taj problem da odem na poligraf. Mi se za sve dogovaramo i radimo zajedno – rekao je Nenad.

– Odlučila sam da igram rijaliti, a ovi ljudi neka sumnjaju. Ja nikada nisam sumnjala da li me voli ili ne, nego za taj deo za porodicu. U njegovu ljubav sam sigurna hiljadu posto – rekla je Miljana.

– Ovaj je bio na poligrafu, sve je bilo laž, pa je opet bila sa njim – rekla je Marija.

– To bi meni bio lakši način da ga se otkačim i da mu se ne obratim. Znam da me voli, to mi je dokazao. Ne zanima me njihova porodica – rekla je Miljana.

– Miljana ti si sama rekla da hoćeš da ide na poligraf jer hoćeš da vidiš kakve su njegove namere – rekao je Mića.

– Pričam ovako sa Bebicom, provodim vreme sa njim, pitala sam ga neke stvari koje me zanimaju. Poligraf je idealna prilika, da Bebica zarad sebe dokaže to. Ako ti nemaš potrebe, onda odmah kažeš, a ne da bežiš. Ako pričaš, ostaneš, boriš se. Meni je rekao da će da ode na poligraf, da kad se dokaže da je istina, da će da pobegne. Meni je ovo najintresantnije – rekla je Matora.

– Gledaoci su želeli da postave pitanje za vaš ljubavni odnos, nema veze sa privatnim životom i onda nije jasno što si odustao – rekla je Ivana.

– Ajde da ideš sledeći ponedeljak – rekla je Miljana.

– Neću, neću da pi**m po sebi – rekao je Bebica Miljani, piše Srbija danas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

