SVI BRUJE O AFERI / Marije Kulić i Aleksandra Sauera – njegova porodica podržala LJUBAV: Najčudniji PAR u Zadruzi?

Aleksandar Sauer iznio je tvrdnje da je Marija Kulić, majka Miljane Kulić zaljubljena u njega, što je izazvalo veliki haos u Bijeloj kući. Tim povodom oglasila se i sestra mladog Novosađanina, Ivana Sauer, pieš Rapublika.

– Aleksandar je pitao zadrugare da li se i njima čini da Marija Kulić možda pretjeruje u komentarisanju i zapažanju njoj nebitnih stvari pa se našalio i rekao “da nije možda zaljubljena kada je toliko zanima gdje ja gledam”. To je šala. Što se tiče njegovog odnosa sa Bilalom, on je jako odan drug i pogodilo ga je to što Bilal nije sa njim popričao nakon te situacije sa Majom nego je otišao kod Zorice – počinje Ivana i nastavlja:

– Aleksandar samo želi najbolje za Bilala, štiti ga i ne želi da Bilal bude povrijeđen, to je sve, ali se sve drugačije shvati. Za iskrene prijatelje ne bih da komentarišem jer se to mijenja iz dana u dan. Osim Bilala, Miljana, Rodnija i Cvete mnogi su me razočarali, kao i njega. Što se tiče djevojaka, ne plaši se da započne neki odnos već sam sigurna da u kući ne postoji djevojka koja mu se naročito sviđa što sam i ranije rekla. Ali, nikad se ne zna kada i sa kim može da se rodi ljubav, piše Srbija danas.

