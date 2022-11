OGLASILA SE KARLEUŠA NAKON DARINE I CECINE SLIKE, SKANDAL U NAJAVI: Ima samo jednu poruku za bivšu drugaricu

“Svako svakom na kraju dana treba da oprosti i da ništa ne shvati lično. Ja sam odlučila da ništa ne shvatam lično zato što bih totalno poludjela od količine negativne energije koju ja svakodnevno trpim. Negativne stvari bole, pa tako i mene. Naučila sam da napravim nepobrojni štit i da kažem da je to dio mog posla. Mada to što sam ja javna ličnost ne daje nikom za pravo da me vrijeđa. Ne bih trajala ovliko da nisam mudro progutala radne stvari”, rekla je Jelena, piše Kurir.

Na pitanje koja kolegica ju je razočarala, ona je odgovorila sljedeće:

“Ne može nijedna kolegica da me razočara zato što ja ništa pretjerano i ne očekujem od njih. Imam puno prijatelja među pjevačima. Ima puno divnih ljudi, ima manje dobrih ljudi”, izjavila je pjevačica, i dotakla se toga što više nije u dobrim odnosima sa Darom Bubamarom.

“U jako dobrim odnosima sam sa Natašom Bekvalac i Milicom Pavlović. Ako pucaš na ovo što je uradila Dara Bubamara, to je njena stvar, njen izbor, njena odluka. I prosto ide njoj na čast i obraz. Pjevačice su jako sujetne, zaključno sa mnom i jako su osjetljive na te odnose i kad se jedna druži sa drugom, to je ljubomora kao da smo u vezi i braku. Ali ja moram da kažem da ja nisam znala da će Seka Aleksić nastupati na toj proslavi. Dugo je nisam vidjela uživo i mogu da kažem da mnogo ljepše i mršavije izgleda uživo nego na slikama. I mnogo je lijepa žena”.

