BEBICA PRISTAO DA IDE NA POLIGRAF: Zbog LJUBAVI spreman na SVE – Svjestan da je ON razlog njene PATNJE!

Za vreme emisije “Pitanja gledalaca”, voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Macanovića Bebicu i Mariju Kulić.Da li ste sada srećni? – glasilo je pitanje.

– Ko može da bude kad vidi Miljanu u ovakvom stanju? – rekao je Nenad.

– Znači voleo bi da se pomiri sa Zolom? – pitao je Milan Milošević.

– Ne bih, ali nema potrebe da se igra sa njom više. Ona danas nije plakala, ja nisam video da je ona plakala – nastavio je on.

– Da li ćeš dati sve od sebe da joj vrati osmeh na lice? – pitao je Milan.Uvek. Ja njoj napravim nešto, ali ona malo da se podigne – reka je Bebica.

– Da li si spreman da ideš na pravi policijski poligraf? – pitao je Milan.

– Uvek – odgovorio je on.

– Prebolećeš ga jednog dana, ovaj prostor te podseća na njega. Ja ne mogu da teram Zolu da bude sa njom, kad on neće. Ona nije kriva, on je monstrum. Sa njim nikako nije trebala, znam da će da je ponese to i da će uvek da je povredi. Ja ne mogu da joj pomognem jer on nju neće. Gleda je kao rijalti igrača. Ona ne mora da bude ni sa Bebicom ako ga neće, a ovog (Zolu) u širokom luku da izbegava – pričala je Marija.

