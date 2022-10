“MOJ BLAM SI TI” – Bivši žestoko U.NISAO Maju Marinković, izvukla NAJGORE iz njega – trese se Bijela kuća!

– Prema meni je Marina Popović ispala podmukla zbog tih nekih informacija, a prvo si ispala podmukla u situaciji sa svojim suprugom, pa onda i prema mnogim ljudima koji ne pričaju o tome – rekla je Milica.

– Moj suprug odlično zna sve. Moj suprug najbolje zna da li sam ja podmukla, a tvoje balavo mišljenje ostavi za sebe. Pričat ću ja o tvojim postupcima i koliko si podmukla u odnosu sa Aleks – rekla je Marina.

– Aleksandra, Milica, Uroš, Cveta, ali prema meni je neočekivano ispao najpodmukliji Marko Marković jer je u utorak prišao Biallu, ili Bilal njemu i rekao – rekla je Maja.

– Ajde prirodna inteligencijo – rekao je Marković.

– Slagao si da sam gledala tebi. A najgore je što si me nominovao da idem u izolaciju kad sam bila potrčko jer si ostavljen za stolom. ja tebi i Sofiji Uni želim sve anjbolje, a Milicu si šutnuo kad si dobio šta si htio. Iz razloga što si me naveo da izgubim nedeljni honorar i što si me poslao u izolaciju i sinoć si pričao sa Bilalom. Prišao si mom dečku i pričao mu o nekoj djevojci. Biram Marka – rekla je Maja, piše Srbija danas.

– Moj blam si ti – rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u videu.

